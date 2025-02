– Jeg vil ikke la være å si de tingene jeg er uenig med en forsamling om. Jeg mener at politikere skal ha det samme budskapet uansett, sier Erna Solberg til Vårt Land.

For første gang siden 2013 var Høyre-lederen på den kristne, konservative stormønstringen Oslo Symposium. Der ble hun introdusert som «landets forhåpentligvis kommende statsminister».

I en forsamling der det er mange Israel-venner, tok hun i sin appell avstand til ensidig Israels-støtte.

– Det er en konflikt full av nyanser og jeg synes det er krevende å være bombastisk. Vi må si høyt og tydelig at Hamas er en terrororganisasjon, at angrepet 7. oktober var et uakseptabelt angrep mot fredelige mennesker.

Men Solberg kom med et «men»:

– Samtidig mener jeg at vi også må kunne si at Israels reaksjon har vært uproporsjonalt sterk, og har skapt store menneskelige lidelser.

Kristenkonservativ stormønstring: – Trygghet om du er kristen eller homofil

Oslo Symposium avvikles på det gamle SAS-hotellet i Oslo og 420 påmeldte fyller stolsetene så godt som fullt opp.

Høyre-lederen ba også tilhørerne om å holde fast ved vestlige, liberale verdier. Disse mener hun er under press under Donald Trumps presidentskap.

– Dette er verdier som har blitt jobbet frem over årtier. Verdien av at du kan elske den du vil, verdien av mangfold, at mennesker er ulike, skal få vise det uten å være redd for reaksjoner, sa Solberg i sin tale.

– Om du er kristen, muslim, homofil eller heterofil, og gjør de valgene du ønsker, skal du ha trygghet i vårt samfunn, fortsatte Høyre-toppen.

Særlig uttrykte hun uro over at Trump virker å gjenta russisk propaganda om Ukraina-krigen:

– De gjør en ganske ubotelig skade, for det svekker tilliten vår til at USA stiller opp for Europa når vi trenger det.

GJENSYN: Høyre-leder Erna Solberg har gjestet Oslo Symposium én gang tidligere. Det var i 2013, våren før hun ble statsminister. Symposiet har borgerlig valgseier som et uttalt mål. (Erlend Berge/Erlend Berge)

Solberg: – Retten til å være seg selv gjelder både for homofile og for kristne konservative

Overfor Vårt Land utdyper Solberg sitt budskap til forsamlingen om homofiles rett til å elske dem de vil.

– Det viktig at jeg sier at det står vi for – og kanskje også forsøke å bevege forsamlingen litt, sier Solberg, og utdyper:

– Jeg har jo møtt mange kristne opp gjennom årene som har vært veldig skeptiske til homofili – og så plutselig møter man det i familien eller noen andre man kjenner også får man et helt annet syn.

Solberg mener også en del på venstresiden kan ha fordommer og opptre «litt undertrykkende» mot mennesker som lever «et veldig trosbasert liv»:

– Retten til å være seg selv, og leve sånn som du er, gjelder både for homofile og for kristne konservative, fastslår Høyre-lederen.

– Mange kristne sier at de opplever at det å tro blir møtt med stor skepsis og harselering fra enkeltgrupper i vårt samfunn. Det går kanskje an å tenke at de følelsene man har fra å oppleve dette, kan være de samme følelsene som andre har opplevd fordomsfullt, sier Erna Solberg.

ENGASJERT: Høyre-leder Erna Solberg tok seg god tid til å utdype budskapet sitt i samtale med Vårt Land etter talen sin. (Erlend Berge)

Erna Solberg serverte haugianisme-hyllest på Oslo Symposium

Solberg kom fra podiet med en sterk hyllest av «Haugianismens» spor i det norske næringslivet.

Hun trakk arven fra Hans Nielsen Hauge, som hun mener lever videre i norsk næringsliv.

– Verdiskaping og norske, kristne verdier er i skjønn fordeling, sa Solberg, og pekte på at Hauge forente nestekjærlighet med samfunnsansvar.

– For å si det sånn: det langt vekke fra den retorikken som sier at man er velferdsprofitør hvis man ønsker å bidra i rusomsorgen i Norge.

VG-PROFIL: Redaktør Hanne Skartveit deltok også på årets Oslo Symposium i en intervjurunde med symposiets leder, Bjarte Ystebø. (Erlend Berge)

Høyre-lederen til Vårt Land: Tror Hauge ville vært ja-mann

Etter talen snakker Erna Solberg fritt med Vårt Land om Hans Nielsen Hauge og minoriteter som kan føle seg sårbare i samfunnet – være det seg konservative kristne, eller homofile.

– Er ikke «haugianisme-politikk» KrFs bord?

– Nei, det er det ikke. I Høyre har vi alltid vært opptatt av den kristne kulturarven og vi har alltid snakket om den kristne, humanistiske kulturarven som basis, sier Solberg.

KrF trekker stadig linjer til Hauge-arven i næringspolitikken. Erna Solberg mener derimot at Høyre er den største eksponenten for elementer fra den bevegelsen:

– Arbeidsomhet, sparing, bekjempelse av fattigdom. Slik løfter du nedenfra og opp. Det er en viktig tradisjon for oss og også et verdiskapingsbudskap. Den har mye med privat eierskap å gjøre også.

Mens KrF tradisjonelt har vært et nei til EU-parti, er Høyre et ja-parti.

– Er det fåfengt å påkalle haugetradisjonen uten å være for EU?

– Jeg mener jo man bør være for EU . Denne formen for næringsvirksomhet er jo en del av den nordeuropeiske tradisjonen. Forholdet til EU må modnes i en prosess.

– Ville Hans Nielsen Hauge vært for EU?

– Jeg tror Hauge ville vært for EU og at det er riktig å finne samarbeid med dem. Men det å tillegge folk meninger om en situasjon som ikke eksisterte på deres tid, det kan vi jo ikke konkludere noe om, svarer Solberg.