Ekspert etter møtet i Det hvite hus: – Ukrainas eneste håp nå er Europa

Foran verdenspressen ble Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj regelrett utskjelt av USAs president Donald Trump og visepresident J.D. Vance fredag.

Tidligere i uka har Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer på besøk i Det hvite hus.

– Trump kan ikke snakke helt på samme måte til Macron og Starmer, men Zelenskyj er mye enklere å ydmyke, sier Hilmar Mjelde, professor ved Høgskulen på Vestlandet, til NTB.

Blant annet anklager Trump Zelenskyj for å «leke med risikoen for tredje verdenskrig». USA-eksperten tror ikke dette vil påvirke Ukrainas holdning i forhandlingene med Russland.

– For Trump er ikke dette forhandlinger om sikkerhetsgarantier, men forhandlinger om hvordan Ukraina skal tilbakebetale USA for det de alt har fått i støtte fra USA. Trumps holdning er at «dealen» er at Ukraina tilbakebetaler det de har fått i støtte fra USA, og ellers godtar det USA og Russland pålegger dem, sier Mjelde.

Han tror ikke det dreier seg om et spill for galleriet.

– Det er helt åpenbart ikke et spill. Det blir ingen amerikanske sikkerhetsgarantier fra USA. Ukrainas eneste håp nå er Europa, sier Hilmar Mjelde.