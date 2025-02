Bil kjørte inn i folk som ventet på bussen i Nord-Israel – flere skadet

Israelsk politi opplyser at én person ble pågrepet kort tid etter hendelsen.

Ifølge Haaretz skjedde hendelsen ved en busstasjon nær Pardes Hanna-Karkus i Haifa-distriktet i Nord-Israel.

Avisen Times of Israel melder at det er snakk om både en påkjørsel og knivstikkinger.

- Det er mistanke om at dette er et terrorangrep. Politistyrker lyktes i å stanse et mistenkelig kjøretøy og pågrep en mistenkt som antas å være ansvarlig for påkjøringen ved Karkur-krysset sør for byen Haifa, skriver politiet i en uttalelse.

Ambulansetjenesten David Adom opplyser at de behandler sju personer, hvorav én i kritisk tilstand.