Lederen for Tysklands jødiske sentralråd, Josef Schuster, sier han er sjokkert over framgangen til ytre høyre-partiet AfD ved valget søndag.

– Det må bekymre oss alle at en femdel av tyske velgere stemmer på et parti som i det minste delvis er høyreekstremistisk, som både i ord og ideologi har forbindelser til høyreekstremisme og nynazisme.

Charlotte Knobloch, som leder det jødiske samfunnet i München og Bayer– og som overlevde Holocaust – er svært urolig.

– Dette er et signal. Fra i dag av er Tyskland et annet land. Ansvaret til de demokratiske partiene har aldri vært større. Alt er i spill – nemlig vårt demokrati.

Germany Election Main Players VALGVINNER: CDU-leder Friedrich Merz blir ny regjeringssjef i Tyskland. (Ebrahim Noroozi/AP)

To partier passerte ikke sperregrensen

Slik gikk det da rekordmange tyskere gikk til stemmelokalene søndag, melder NTB:

Kristendemokratiske CDU/CSU og leder Friedrich Merz fikk 28,6 prosent av stemmene og er med det fortsatt Tysklands største parti. En mandatfordeling fra kringkasteren ARD viser at det konservative kristendemokratiske partiet får 208 av 630 plasser i Forbundsdagen.

Alternativ for Tyskland (AfD) ble nest største parti med 20,8 prosent av stemmene – rundt dobbelt så mye som ved forrige valg. Partiet får 151 plasser i Forbundsdagen.

Men partiets om ledes av Alice Weidel får ikke bli med i noen regjeringskoalisjon, dermed blir AfD det største opposisjonspartiet i Forbundsdagen, med visse rettigheter i den forbindelse.

Dagens regjeringsparti, sosialdemokratiske SPD, får 16,4 prosent av stemmene, som er det dårligste valget for sosialdemokratene noensinne. Partiet er nå bare tredje størst – etter AfD – med sine 121 plasser.

Venstrepartiet Die Linke jubler over 8,8 prosent av stemmene, langt bedre enn spådd, noe som gir dem 64 plasser.

Germany Politics PUTIN-VENNLIG: Sahra Wagenknecht brøt ut av Die Linke og etablerte sitt eget parti, BSW. Men hun kom ikke over sperregrensen på fem prosent. (Markus Schreiber/AP)

Sahra Wagenknechts parti BSW nådde ikke opp til sperregrensen på 5 prosent og kommer dermed ikke inn i nasjonalforsamlingen.

Die Linke har vært ille ute de siste par årene etter at Wagenknecht brøt ut, så en nær dobling av antall stemmer er svært velkomment.

I motsetning til Die Linke satset BSW hardt på tyskernes motvilje mot innvandring, på samme måte som AfD. I likhet med AfD er Wagenknecht også sympatisk innstilt til russerne i Ukraina, motstander av det grønne skiftet og skeptisk til alt som heter «woke».

Høyreliberale FDP endte på 4,3 prosent og faller dermed ut av Forbundsdagen.

Blir trolig en storkoalisjon

Kort etter at valglokalene stengte, erklærte Merz seier, men fastslo også at forhandlingene om en ny regjering ikke blir lett.

CDU-lederen fastholder likevel at han har som mål å sette sammen en pålitelig regjeringskoalisjon så raskt som mulig.

– Verden venter ikke på oss, sa han på valgvaken da han gjorde det klart at Tyskland er tilbake etter det politiske kaoset de siste månedene.

En koalisjon mellom CDU og SPD blir pekt på som mest realistisk, siden Tyskland ikke har tradisjon for mindretallsregjeringer.

Om de to ikke får flertall, må det et tredje parti til. Ideelt for Merz hadde vært FDP, men de kom ikke over sperregrensa og dermed ikke inn i Forbundsdagen. Da må han motvillig kanskje trekke De grønne inn i koalisjonen.

Germany Election FEIRER: AfD-leder Alice Weidel vifter med flagg på valgvaken. Ytre høyre-partiet hun leder ble fordoblet. (Michael Probst/AP)

Lover å jage de andre

AfD-leder Alice Weidel på sin side kaller valget historisk:

– Vi skal fortsette å gjøre vårt arbeid i opposisjon akkurat like konstruktivt som vi har gjort siden 2017. Vi skal jage etter de andre partiene for å få til fornuftig politikk for landet vårt.

---

Valget

Grunnen til at Tyskland holdt nyvalg søndag, er at den sittende koalisjonsregjeringen til SPD-leder Olaf Scholz mellom SPD, De grønne og FDP gikk i oppløsning etter en mistillitsvotering.

Frammøtet ved søndagens valg var på hele 83 prosent, det høyeste siden gjenforeningen i 1990, ifølge rikskringkasteren ZDF. Til sammenligning var valgdeltakelsen på 76,4 prosent ved forrige nasjonalvalg i 2021.

---