– Økt usikkerhet rundt internasjonale konflikter, frykt for krig og bekymring for fremtiden preger mange av samtalene vi mottar hver dag, sier Hilde Lillestøl til Vårt Land.

Lillestøl er fungerende generalsekretær hos Kirkens SOS. Hun forteller at økt verdensuro speiles i samtalene de har med innringere til deres hjelpetelefon. Kenneth Pedersen i Mental helse forteller også at et dramatisk nyhetsbilde påvirker deres innringere.

– Vi ser at store politiske hendelser, som Donald Trumps innsettelse og sikkerhetskonferansen i München, kan forsterke bekymringer hos de som tar kontakt. Når verdensbildet preges av usikkerhet, kan det bidra til økt uro for mange, forteller Pedersen, teamleder for sidetmedord.no

Til NRK forteller sogneprest Aud Sunde Smemo i Kristiansand at flere oppsøker kirken med «eksistensiell uro».

At folk her til lands er urolige merker flere aktører.

– Dyp fremtidsfrykt

Hjelpetelefonen til Kirkens SOS mottar omtrent 800 henvendelser hver dag, ifølge Lillestøl.

– Mange av disse handler om dyp fremtidsfrykt. Mennesker spør seg hva Trump sin politikk betyr for Norge, og hva som vil skje med Ukraina og NATO-samarbeidet, forteller hun.

Også hos Mental Helse merker de uroen i samfunnet.

– Vi opplever at mange tar kontakt både på telefon og chat med økt uro og bekymring for den uforutsigbare situasjonen i verden. Nyhetsbildet og usikkerheten om fremtiden skaper stress for mange, og vi ser at verdenssituasjonen påvirker den psykiske helsen til flere av de som kontakter oss, sier Pedersen.

URO: Mange av henvendelsene til Kirkens SOS handler om dyp fremtidsfrykt, forteller Hilde Lillestøl. (Kirkens SOS)

Den norske kirke legger ned tilbud

«Chat med en prest eller diakon» har vært et tilbud fra Den norske kirke. Det er det nå slutt på.

Som en del av den varslede kuttene der 65 årsverk forsvinner legges tilbudet nå ned.

– Tilbudet legges ned på grunn av omorganiseringen i Dnk. Samtidig drives det et veldig godt arbeid med sjelesorg i lokalkirkene, med nesten førti tusen samtaler i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Emil Tan Engeset.

DIREKTØR: Kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke Emil Tan Engeset sier de legger ned sin chattjeneste. (Helene Moe Slinning / Kirkerådet / Den norske kirke)

Tre samtaler per døgn

På spørsmål om de kan tallfeste en økning i henvendelser, svarer Kirkens SOS:

– Når det gjelder 800 henvendelser om dagen er det ikke så enkelt å svare på om dette er gått opp, fordi vi har endret tilgangen på krisetjenesten. Det er innført en samtalebegrensning på tre samtaler per døgn fra samme innringer. Dette er gjort for at pågangen til krisetjenesten er stor – og vi ønsker at flere skal kunne slippe til. Det er forholdsvis nytt, og gjør at vi ikke har helt sammenlignbare tall fra tidligere.

– Å sette ord på bekymringer kan redusere følelsen av maktesløshet

Hos Mental Helse sin hjelpetelefon har de merket en økning, uten at de nøyaktig vet årsaken.

– Vi har også sett en liten økning i henvendelser til både Hjelpetelefonen og chatten vår i januar, men vi kan ikke si sikkert at denne økningen er direkte knyttet til disse bekymringene, sier Pedersen.

BÅDE OG: Kenneth Pedersen forteller at både nye og gamle brukere av deres tjenester tar kontakt i en periode med uro. (Emilie Gjengedal Vatnøy)

– Hvem er det som ringer inn?

– Det er en blanding av begge deler. Noen av de som allerede bruker tjenesten vår, nevner dette som en del av sine daglige bekymringer, mens andre tar kontakt for første gang, og på grunn av usikkerheten rundt verdenssituasjonen, forteller Pedersen.

Prat sammen

Lillestøl oppfordrer folk til å prate sammen hvis man kjenner på en usikkerhet.

– Å sette ord på bekymringer kan redusere følelsen av maktesløshet og gi en opplevelse av tilhørighet. Vi oppfordrer derfor alle til å snakke med hverandre om det som er vanskelig – enten det gjelder egne bekymringer eller frykt for de unges fremtid i en urolig verden, sier hun.