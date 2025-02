Kongen kikket ut på bursdagsoverraskelse utenfor Slottet

– Tente fakler formet som hjerter på Slottsplassen er fødselsdagsgaven til kongen fra hans hoff på kongens 88-årsdag, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NRK.

Kong Harald fyller 88 år fredag og holder en privat feiring på Slottet med familie og venner.

Både kongen og dronning Sonja ble under feiringen geleidet bort til et av vinduene på Slottet, hvor de fikk se fakkelhjertet. Det var en smilende konge som kikket ut av vinduet.

En fersk Norstat-måling gjennomført for NRK viste at støtten til monarkiet har økt blant folket. 69 prosent støtter monarkiet. Det er en signifikant økning fra før jul, da 64 prosent støttet monarkiet. Det viser Ikke minst at det er en klar oppgang fra september i fjor, da oppslutningen var på 62 prosent.





















