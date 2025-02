– Vi utreder ikke noe som er uaktuelt. For dette er helt feil vei å gå, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

Venstres landsstyre, partiets øverste organ mellom landsmøter, ønsker nå å utrede «selvbestemt assistert livsavslutning i Norge».

Det går fram av sakspapirene til partiets landsmøte 7. til 9. mars. Et flertall i landsstyret vil ta inn i Venstres nye program at partiet skal arbeide for en slik utredning.

Hvis landsmøtet sier ja, vil halvparten av partiene på borgerlig side være for å utrede en form for dødshjelp. Fra før av har Frp en åpning i sitt prinsipprogram.

Det kan skape spenninger mellom de fire partiene på ikke-sosialistisk side hvis de overtar makten etter valget i høst – enten de skal regjere sammen, eller ha et annet formalisert samarbeid.

KrF: – Noe vi aldri går med på, det tror jeg du har skjønt

– Kan KrF sitte i en regjering som går inn for å utrede assistert livsavslutning eller aktiv dødshjelp, Dag Inge Ulstein?

– Det er ikke aktuelt å være med på å åpne opp for en utredning.

– Kan du ikke svare ja eller nei?

– Det er uaktuelt å være med på å utrede noe, som vi vet mer enn nok om hva skal føre til. Det er i hvert fall noe vi aldri går med på, det tror jeg du har skjønt, sier Ulstein.

I januar var KrF-lederen på en dagstur til Nederland for å lære om landets erfaringer etter flere tiår med dødshjelp. Han kom svært bekymret tilbake.

Med seg har han historier om et lovverk som stadig liberaliseres til å omfatte nye grupper, bekymrede fagfolk som har snudd i spørsmålet om dødshjelp og oppsiktsvekkende tall over hvor mange – og hvem – som får hjelp til å avslutte sitt eget liv.

Venstre-profil viser til Danmark: – Viktig å utrede

Nestleder i Venstres programkomité, Ingvild Wetrhus Thorsvik, unngår å ta en hard konflikt med KrF om dødshjelp.

– Jeg forstår at dette er en sak det er ulike meninger om. Her er Venstre og KrF uenige og så må KrF selv bestemme hvilke saker de går til valg på, skriver hun til Vårt Land.

Også Venstre erkjenner at «selvbestemt assistert livsavslutning» er et komplisert tema, som reiser mange etiske dilemmaer, understreker Thorsvik.

– Derfor er det viktig at vi innhenter mer kunnskap om hvordan dette kunne vært praktisert i en norsk kontekst. En utredning vil kunne gi oss bedre grunnlag for å diskutere om vi skal tillate det i Norge eller ikke, skriver hun.

Stortingsrepresentanten fra Vest-Agder viser til Danmark, der «Utvalget for en mer verdig død» nylig presenterte sin utredning.

– Et flertall av medlemmene anbefalte at mennesker som har uhelbredelige sykdommer bør kunne få hjelp til å avslutte livene sine, skriver Thorsvik.

Det stilles «strenge etiske, medisinske og juridiske krav til gjennomføringen» i land der det er lovlig, fremholder hun.

Mener Venstre driver med nytale om «legeassistert selvmord»

KrF-leder Dag Inge Ulstein frykter at Venstre ikke overskuer hva slags konsekvenser det vil få å innføre «selvbestemt assistert livsavslutning». Han spør:

– For hva slags samfunn får vi hvis helsevesenet skal ta liv fremfor å redde liv og lindre smerte i livets siste fase? Og hva gjør det med folk som er i en livskrise og føler seg som en byrde, hvis vi har en serie kriterier eller diagnoser der samfunnet sier det er greit for en å ta livet sitt?

Ord er makt, påpeker Ulstein. Han mener det egentlig ikke er noe som heter «selvbestemt assistert livsavslutning»

– De medisinske definisjonene som finnes er legeassistert selvmord og eutanasi, hevder Ulstein.

– Hva sier dette om hvor langt Venstre og KrF har glidd fra hverandre?

– Vi står langt fra hverandre i flere områder, som ruspolitikken og spørsmålet vi snakker om nå. Samtidig så har vi vist at vi kan samarbeide og ha respekt for hverandre i disse spørsmålene også, sier KrF-lederen.

«Dødsengler» på TV2 og initiativ om dødshjelp på rødgrønn side

Det er ikke bare Venstres landsmøte som kan få utredning av dødshjelp på sitt bord denne våren. NRK har meldt at Mani Hussaini i Arbeiderpartiet og Nicholas Wilkinson i SV vil løfte en mulig dødshjelp-utredning på sine partiers landsmøter.

I Norge har undersøkelser vist at et flertall av befolkningen er positive til å tillate en form for dødshjelp. Partiene på Stortinget har derimot vært mer restriktive.

Den siste tiden har TV2-serien «Dødsenglene» blåst nytt liv i debatten. Der omtaler kanalen et svart marked, der kriminelle tilbyr å ta livet av noen som vil dø mot betaling.

Ulstein mener slik kriminalitet gir et dårlig grunnlag for å konkludere med at dødshjelp i Norge bør utredes:

– Men det betyr ikke at vi mangler medfølelse eller respekt for de sterke historiene som har blitt fortalt i media.