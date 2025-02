Stoltenberg: Norge kan havne i en trippel tollskvis

– Norge kan rammes av en trippel skvis. Først kan vi bli rammet av tollmurer i USA, som rammer de bedriftene som selger varer fra Norge til USA. Så kan vi rammes hvis EU iverksetter mottiltak, og kommer på utsiden av dem. Da faller vi mellom to stoler, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til pressen på sikkerhetskonferansen i München søndag.

– For det tredje kan Norge rammes av at en omfattende handelskrig som kan påvirke veksten i verdensøkonomien med prisstigning og renter. Det vil også ramme norsk økonomi, sier Stoltenberg.

Mot handelskrig?

USAs president Donald Trump varslet nylig 25 prosent straffetoll på import av stål og aluminium fra hele verden.

EU er nå i ferd med å jobbe fram mottiltak, opplyste kommisjonen denne uka.

Det har Trump møtt med at han vil innføre «gjengjeldelsestoll» mot alle land som innfører toll på amerikanske varer, og at USA i tillegg vil behandle merverdiavgift på samme måte som toll.

– Dårlig nytt for verdenshandelen, kommenterte NHO-sjef Ole Erik Almlid da saken ble kjent torsdag.

I München har Stoltenberg brukt mesteparten av tiden i på å argumentere mot tolltariffer og handelskrig, og for å sikre at Norge ikke havne utenfor EUs tolltiltak.

– Ulempe for EU

Blant annet hadde han et møte med EUs handelskommissær Maros Sefcovic.

– Han er en gammel venn og som forstår de norske synspunktene, sier Stoltenberg.

Fra norsk side blir det argumentert med at en tollmur mellom EU og Norge også vil være en ulempe for EU.

– På Raufoss lager de bildeler vi selger til tysk bilindustri. Det vil ramme norske arbeidsplasser om det kommer toll mellom EU og Norge, men det vil også ramme europeiske arbeidsplasser.

– Jeg har opplevd at de lederne fra EU jeg har snakket med under denne helgen her, forstår det. Og det er første skritt for å få til en god løsning, sier Stoltenberg.