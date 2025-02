Knivangrep i Østerrike var islamistisk terror, opplyser innenriksdepartementet

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag i sentrum av byen, skriver avisen Kurier, og de angrepne var tilfeldige forbipasserende.

Ifølge politiet er den antatte gjerningsmannen en 23 år gammel syrisk mann med gyldig oppholdstillatelse i Østerrike. Han ble pågrepet av politiet kort tid etter angrepet.

Tilstanden er alvorlig for to av de sårede, begge menn, mens to andre menn fikk lettere skader, sier polititalsmann Rainer Dionisio.

Lørdagens angrep skjer kun to dager etter bilangrepet i München i Tyskland der 40 mennesker ble skadet. En kvinne og hennes to år gamle datter døde lørdag av skadene.