Europa i krisemodus over Ukraina

Etter en uke med doble budskap fra USA om Ukraina er Europa i kriseberedskap.

Søndag har EUs utenrikssjef Kaja Kallas innkalt til hastemøte i München, mens Frankrike har invitert EU-ledere til et toppmøte i Paris mandag.

Unison reaksjon

På sikkerhetskonferansen i München har Ukraina vært det altoverskyggende temaet etter at Trump onsdag kunngjorde at han og Russlands Vladimir Putin skal forhandle om fred i Ukraina.

Fra både Ukraina og samtlige europeiske land kom en unison reaksjon: Ingen forhandlinger uten dem.

Europeiske ledere frykter at Trump sikter mot en avtale som er fordelaktig for USA, men har negative konsekvenser for Ukraina og Europa.

Budskapene fra USA er blant annet at Ukraina ikke vil få tilbake russisk-okkupert land og at Ukrainas Nato-medlemskap blir lagt i skuffen.

Sjokkbølger

Lørdag kveld gjorde USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg i tillegg det klart at Europa blir ekskludert fra forhandlingene.

Det sendte sjokkbølger inn over Europa.

Men i stedet for å klage må europeiske land komme med konkrete ideer og innspill, sier Kellogg.

Amerikanske og russiske representanter skal møtes i Saudi-Arabia til uka for å forberede et toppmøte mellom Trump og Putin. Ifølge Bloomberg er håpet å få til et slikt møte før ramadan starter i mars.

USAs utenriksminister Marco Rubio har allerede snakket med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Ustabil løsning

Fredsforsker Henrik Urdal ved PRIO mener Ukrainas posisjon er svekket allerede før forhandlingene starter.

– Om Ukraina ikke viser forhandlingsvilje, kan de risikere å miste den amerikanske våpenstøtten. Dette styrker Putins forhandlingsposisjon, sier han til NTB.

– Faren er stor for at man får en ustabil løsning. Mest sannsynlig får man en våpenhvile som Trump kan innkassere som en seier, men som vil kunne føre til nye russiske angrep på et senere tidspunkt.

Europeisk handlingsplan

Både Ukraina og Europa mener at robuste sikkerhetsgarantier, også fra USA, må på plass for å sikre en eventuelle fredsavtale. Det kan bety soldater på bakken og garantier for at brudd på fredsavtalen vil straffe seg.

Både EU og G7 knytter nå også planlagte nye sanksjoner mot Russland til russisk velvilje i de kommende forhandlingene, skriver Euractiv.

Flere europeiske ledere, blant dem Polens Donald Tusk, mener at Europa må utvikle en egen handlingsplan for Ukraina.

– Hvis ikke, vil andre globale aktører bestemme vår framtid, som ikke nødvendigvis er i vår interesse. Vi må forberede denne planen nå, vi har ingen tid å miste, sa Tusk på sidelinjen av München-konferansen.









