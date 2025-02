KrF påfører regjeringen nederlag

Arbeiderpartiet har varslet at de vil stemme mot forslaget, som går ut på å innføre visitasjonssoner for våpenkontroll innen 1. september i år. Tirsdag varslet Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet at de var for. Dermed manglet de bare én stemme i Stortinget for å vedta forslaget.

Dermed lå det an til at den nye Støre-regjeringen ville gå på sin første smell i Stortinget og bli tvunget til å innføre politikk de ikke vil ha.

Nå opplyser KrF-leder Dag-Inge Ulstein til VG at hans parti – med tre representanter – blir med på å sikre flertall.

– Den eksplosive bruken av kniver og våpen vi har sett i norske byer de siste årene, krever andre tiltak enn før. Vi tror visitasjonssonene vil bidra til å avdekke ulovlige våpen og ha en forebyggende effekt i det som i dag har blitt veldig utsatte områder, skriver Ulstein i en epost til avisen.

KrF sitter ikke i justiskomiteen på Stortinget og har derfor ikke tatt stilling til saken før nå.

Saken skal etter planen behandles i Stortinget 18. februar.

