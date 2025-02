Fleire opnar lommeboka for KrF

– Me er glade og nøgde over å ha fått så mange gåver. Det viser at KrF er blitt lagt merke til og at nokon tenker at vår stemme er viktig.

Det seier generalsekretær i KrF Ingunn Ulfsten.

KrF har lenge vore i økonomisk motbakke, med underskot kvart år frå 2020 til 2023. Denne veka kunne partiet notera seg eit nytt botnpunkt på meiningsmålingar, med 2,1 prosent på Vårt Lands måling.

Men nokre pilar peikar oppover for det vesle, gule partiet. Generalsekretær Ulfsten fortel at mange opnar lommeboka for partiet og seier at rekneskapen for 2024 vil visa eit resultat som er i pluss.

– Før årets stortingsval ligg me an til å nå ny rekord i gåveinntekter, seier Ulfsten.

PÅ GÅVEJAKT: Generalsekretær i KrF Ingunn Ulfsten. (Charlotte Førde Skomsøy)

Starta året med ein million frå Stein Erik Hagen

I 2021, under førre stortingsval, fekk KrF 4,8 millionar i gåver. Ingunn Ulfsten seier målet er å koma over dette, og at partiet ligg godt an.

Så langt i år har KrF fått inn ein million kroner. Dette kjem frå selskapet Canica, eigd av milliardæren Stein Erik Hagen. Dette er same sum som Canica gav KrF før stortingsvalet i 2021.

– Me ønsker å bidra til at landet får ein borgarleg regjering som vil staka ut ein annan kurs for landet vårt, sa Hagen til VG då det vart klart at Canica til saman dryssa 14 millionar kroner over dei borgarlege partia.

Fellesaksjon gav 2,3 millionar før jul – meir kan koma

Rett før jul tikka det inn ein solid sum frå gruppa Fellesaksjonen for verdiskaping. Heile 2,3 millionar kroner kom inn på KrFs konto.

Styreleiar Amund Drønen Ringdal seier til Vårt Land at det kan koma meir pengar til KrF.

– Ja, det kan det. Eg har sjølv bakgrunn frå politikken og veit kor viktig det er for partia å ha god finansiering og kunna planlegga aktivitetane. Me betalar ut til partia etter kvart som pengane kjem inn, og aksjonen blir lagt ned etter valet i haust, seier Ringdal, som har tidlegare vore statssekretær for Høgre.

Gruppa samlar inn pengar til dei fire borgarlege partia, der KrF får 12,5 prosent av utbetalinga. Målet er å støtta ein ny næringspolitikk, der formuesskatt på arbeidande kapital blir fjerna og det blir opna opp for private løysningar på velferd.

– Me ønsker at partia skal bruka midla til valkamp, men me stiller ingen krav, seier Ringdal.

Alle donorar blir offentleggjort med namn og partibidrag på nettsidene til gruppa.

Små og store opnar lommeboka

Til saman fekk KrF i 2024 inn rundt 3,3 millionar kroner i store og små pengegåver, viser tal KrF har sendt Vårt Land. Av dette kom rundt 900.000 kroner frå faste givarar og medlemmer.

Til samanlikning fekk partiet 2,1 millionar kroner i gåver i 2020, som var året før førre stortingsval.

I fjor fekk KrF gåver frå fleire tusen medlemmar, i tillegg til større gåver frå privatpersonar og selskap.

– Me har teke kontakt med nokre større gjevarar. Og me har fleire namn på blokka, seier generalsekretær Ulfsten.

Oppdrettar: Det er berre å ringa

Vårt Land har sjekka givarviljen til personar og selskap som tidlegare har gjeve støtte til KrF.

Ein av dei er Kjell Lorentsen, dagleg leiar i Gigante Havbruk. Det Bodø-baserte selskapet driv oppdrettsanlegg på land, og har til saman gjeve 180.000 kroner i støtte til kommune- og fylkeslag for KrF i 2021 og 2023.

– Me gjev støtte til alle parti som spør. Om det er Ap eller Høgre speler ingen rolle. Eg heiar på det norske demokratiet, seier Lorentsen, som tidlegare også har gjeve støtte til Bodø Ap.

Han avslører at hjarta hans bankar ekstra for KrF; han har vore medlem i partiet i ei årrekke.

– Eg trur KrF kjem til å gjera eit godt val i år og at dei kjem seg over sperregrensa. Eg reknar med KrF spør om pengestøtte i år også, seier Kjell Lorentsen.

OPNER LOMMEBOKA: Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk har gjeve 180.000 kroner til KrF ved dei siste to vala. (Foto: Gigante Havbruk)

Vårt Land spør generalsekretær Ingunn Ulfsten om KrF har ringt Lorentsen.

– Nei, men han står på lista, svarar Ulfsten og ler.

Kistefos og skipsreiar svarar ikkje om støtte

Andre tidlegare givarar som Vårt Land har kontakta, er meir tilbakehaldne:

På oppløpssida av valkampen i 2021 gav milliardæren Christen Sveaas sitt selskap Kistefos 1,5 millionar kroner til KrF. Selskapet har ikkje svara på spørsmål om dei vil gje pengar i år også.

Den sørland-baserte skipsreiaren Einar Johan Rasmussen har tidlegare støtta KrF både ved stortingsval og kommuneval. Han svarer ikkje på spørsmål om han vil gje i år også.

I 2021 fekk KrF støtte frå den omstridde gruppa Aksjon for borgerlig valsiger. Pengane betalte partiet tilbake, på grunn av at gruppa heldt skjult kvar pengane kjem frå. Det står ved lag i årets valkamp.

– Ja, det er me veldig tydelege på. Me ønsker ikkje å ta i mot pengar frå nokon som ikkje er opne om kven dei er, seier Ingunn Ulfsten i KrF.

– I 2024 kjem partiet til å gå med overskot

KrF har gått i underskot dei siste fire åra. Årsresultatet har variert frå rundt ein halv million til 3,7 millionar i minus i denne perioden.

Ingunn Ulfsten peiker på at dei største underskota har vore knytt til valår.

– Underskota fram til 2023 er styrte underskot og har mellom anna vore knytt til auka bemanning mot val, investering i nytt medlemssystem og styrking av organisasjonen.

Generalsekretæren meiner av den grunn at tala ikkje er så dramatiske. Ho viser også til at KrF har ein del verdiar frå eigedomssal som er sette i fond. Dette utgjer eigenkapitalen til partiet, som blir redusert ved eit underskot.

– Me har hovudsakeleg teke av avkastinga frå fondet for å dekka inn budsjettet. Sjølve fondet blir ikkje redusert i stor grad. Det har me gjort for å satsa. No går fonda våre bra, i tillegg får me inn desse gåvene. Så eg er ikkje uroa.

Ho seier trenden med underskot blir snudd i rekneskapen for fjoråret, som blir klar i mai i år:

– I 2024 kjem partiet til å gå med overskot.