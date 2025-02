Høyre får nå så dårlige tall at man må tilbake til august 2009 for å finne lavere oppslutning på Vårt Lands målinger.

Norstats ferske februargallup for Vårt Land, Dagbladet og NRK gir Erna Solbergs parti krisetallet 16,2 prosent.

Fremskrittspartiet er nesten ti prosentpoeng større med 25,3 prosent av velgerne i ryggen. Sylvi Listhaug og co. går fram med 1,6 prosentpoeng fra Norstats januarmåling for NRK.

Men for alle mindre partier på Stortinget utenom Rødt, er situasjonen nå nærmest katastrofal:

KrF får sin dårligste oppslutning noensinne på en Vårt Land-måling.

Venstre ville bare fått ett mandat på Stortinget. MDG også.

Aps rakettvekst senker SV.

Arbeiderpartiet fosser derimot fram til 28,7 prosent oppslutning. Det er en ellevill fremgang på 8,5 prosentpoeng fra januar og langt utenfor feilmarginen.

– Det er en motiverende måling og gledelig at vi får et løft på flere målinger nå, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Vårt Land.

Voldsomt Ap-comeback: – Perfekt situasjon

Faktoren som endrer «alt» i norsk politikk og på Vårt Lands måling, er Aps voldsomme comeback etter Senterpartiets regjerings-exit og Jens Stoltenbergs retur som statsråd.

– Nå er situasjonen for Ap helt perfekt. Det kan vanskelig tenkes at dette vil fortsette, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Han minner om at det vil komme vanskelige dager, motstand i Stortinget og «en form for slitasje» også for den fornyede Ap-regjeringen.

– Valget er på ingen måte avgjort, sier Bergh.

Men hadde det vært valg nå, ville statsministeren fortsatt vært Jonas Gahr Støre. Rødt sikret nemlig rødgrønt flertall på 88 mandater.

Støre ønsker ikke å svare på Vårt Lands spørsmål om Aps avhengighet av Rødt nå.

– Målingene har skapt entusiasme og vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter at et samlet Ap-lag gikk ut på Slottsplassen forrige uke. Folk skal merke at Ap styrer trygt i en urolig tid, sier han.

Alt er endret for Ap – dette viser bakgrunnstallene

Arbeiderpartiet er totalforvandlet, viser bakgrunnstallene:

Der partiets 2021-velgere før var demotiverte og ikke visste om de ville stemme på Ap igjen, er usikkerheten nå forduftet. Nesten ingen av dem «sitter på gjerdet» lenger.

Frafallet av velgere til Erna Solbergs Høyre er i praksis helt borte og velgerne tilbake hos Ap. Til sammenligning viste Pollofpolls snitt-tall av medienes målinger i januar at Høyre hadde tatt 74.000 Ap-velgere.

SV har i årevis skodd seg på Aps krise. Nå er bildet snudd og Ap henter i stedet 33.000 velgere fra Kirsti Bergstøs parti.

Ingen andre ordinære galluper har målt Ap så høyt denne måneden. Kun Nettavisens måling fra dagen etter Støre presenterte sin nye regjering har gitt Ap et sterkere tall: 30,7 prosent. Men den ble gjort med automatiserte telefonintervjuer og regnes som noe mer usikker.

Frp svever høyt og tapper sterkt svekket Høyre

Fremskrittspartiet har i februar en fremgang på 1,6 prosentpoeng til høye 25,3 prosent. Partiet taper ingenting på at Ap både serverer ny strømpakke og et nytt statsrådslag uten Sp.

Derimot er tilstanden kritisk for Høyre og Erna Solberg, som faller hele 3,6 prosentpoeng til 16,2 prosent. Det partiets verste oppslutning på 16 år hos Vårt Land. Også Høyres fall er utenfor feilmarginen og statistisk sikkert.

På spørsmål fra Vårt Land om hvor kritisk målingen er for Høyre og om partiet har sittet for stille i båten, svarer Solberg dette:

– Dette viser hvor raskt ting kan endre seg, og vi skal jobbe hardt for å bli størst til valget. Høyre er garantisten for betydelig lavere skatter, kortere helsekøer og en ny regjering som satser på skolen og barna våre.

Selv om tallene viser at Høyre taper på Aps vekst, mener valgforsker Bergh at partiet har en mulighet til å komme seg igjen:

– Høyre har tapt til Frp. Tidligere har de vunnet på at Aps styrings-troverdighet har vært svekket. Når valget nærmer seg og styring blir viktig for velgerne, har Høyre en sjanse til å vinne på det. Men situasjonen er vanskelig.

Bergh minner om at mye av den nye entusiasmen for Ap befinner seg på rødgrønn side. Særlig Frp er uberørt av den.

– Bildet fra før endringene – med dem som ønsker seg skifte og stemmer Frp – er der fremdeles, sier han.

FALMET STJERNE? Høyre-leder Erna Solberg er ikke lenger den ubestridte stjernen. Bare 55 prosent av partiets velgere fra 2021 ville i denne målingen stemt på Høyre på nytt. (Rodrigo Freitas/NTB)

Tidenes verste måling for KrF et halvår før skjebnevalget

For Kristelig Folkeparti er situasjonen grimm. Vårt Land har aldri målt partiet så lavt som 2,1 prosent siden våre målinger startet i 2002. Oppslutningen nær halveres fra måneden i forveien: ned 1,8 prosentpoeng. Det er utenfor feilmarginen i målingen.

Det er Frp og Høyre som raner KrF. At 25.000 av KrFs 2021-velgere nå går til Frp, er nærmest for rekord å regne. 14.000 går til Høyre.

Likevel ville KrF beholdt sine tre representanter på Stortinget, ifølge Norstats beregninger. Årsaken skal være sterk konsentrasjon av velgere i KrFs kjernefylker Rogaland, Agder og Hordaland.

Det kan tyde på at KrF på målingen er sterkt svekket i resten av landet. Nyvalgt nestleder Jorunn Gleditsch Lossius sier tallene uansett ikke er gode:

– Målingene svinger ekstremt akkurat nå etter Sps regjeringsexit, men det er ikke der KrF skal ligge. Jeg er sikker på resultatet etter valget kommer til å være et helt annet og at KrF vil overraske.

TRØSTEPREMIE: KrF ville sikret tre representanter på Stortinget, men noe skurrer. Dag Inge Ulstein må oppleve at KrF får sitt laveste tall hittil i Vårt Lands målinger: 2,1 prosent. (Erlend Berge)

Småpartier radbrekkes – bare Guri Melby igjen hos Venstre

Flere av de små partiene rammes svært hardt på målingen. Venstre halveres nesten og faller 2,7 prosentpoeng til 3,1 prosent. Endringen er statistisk sikker.

Lite er igjen av den stabile tilværelsen over femtallet og mulighet til å være en kraft på borgerlig side. Partileder Guri Melby fra Oslo hadde blitt alene på Stortinget.

Venstre lekker velgere i alle retninger og har tapt sin langvarige gevinst fra Ap.

– Tallene er dårlige både for KrF og Venstre. Det skyldes nok mer at de mindre partiene havner i skyggen av de store begivenhetene enn at saker og utspill har gått feil.

Bergh tror at det vil komme en mulighet for mer oppmerksomhet for KrF og Venstre frem mot valget.

– Men det er et dårlig tegn for KrF at de befinner seg nede på totallet.

Også MDG siger ned 0,6 prosentpoeng til en oppslutning på 2,7 prosent. Arild Hermstads parti taper nå 24.000 av sine velgere fra 2021 til Ap. Før var det MDG som hentet fra Ap.

OPPTUR PÅ VENT: Trygve Slagsvold Vedum forlot regjeringen på en EU-sak, men oppturen lar vente på seg. Sp får seks prosent i oppslutning hos Norstat. (Rodrigo Freitas/NTB)

Gråvær for Sp og SV

Aps retur til gamle høyder følges av gråvær for partiets rødgrønne samarbeidspartnere.

Selv med fremgang fra januar får Sp ingen merkbar gevinst etter å ha forlatt Støre-regjeringen over uenighet om innføring energi-direktiver fra EU.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må se på at 90.000 av partiets velgere går til Frp og 40.000 til Ap. Nesten 60.000 har blitt usikre og satt seg «på gjerdet».

SV synker 1,3 prosentpoeng til 7,4 prosent og er dermed tilbake på nivå med valgresultatet i 2021.

Rødt advarer Ap-Støre mot «Stoltenberg 1-reprise»

Det er Rødt som til slutt sikrer rødgrønt flertall på målingen og at Jonas Gahr Støre beholder statsministerjobben.

– Rødt skal bli så store at vi ikke er til å komme utenom. Alle partier som trengs for et flertall, må kunne forvente gjennomslag for sine velgere, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

– Frykter du at en Ap-ledet regjering skal vende seg mot sentrum og høyresiden for å finne flertall?

– Rødt vil advare regjeringen mot Stoltenberg 1-reprise. Den forrige ettpartiregjeringen Norge hadde la seg tettere på Høyre og flyttet seg lenger vekk fra folk flest, svarer Martinussen.

NB! I år vil Vårt Land publisere månedlige målinger i samarbeid med Dagbladet og NRK. Norstat gjennomfører målingene.