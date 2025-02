Trump sier han og Putin er enige om å starte Ukraina-forhandlinger

– Vi ble enige om å samarbeide, veldig tett, inkludert å besøke hverandres nasjoner. Vi har også blitt enige om å la våre respektive team starte forhandlinger umiddelbart, og vi skal begynne med å ringe president Zelenskyj i Ukraina for å informere ham om samtalen, noe jeg skal gjøre akkurat nå, skriver Trump på Truth Social.

Ikke lang tid etter samtalen mellom Putin og Trump bekreftet Volodymyr Zelenskyj at han har snakket med sistnevnte. Den samtalen skal ha vart en times tid.

– Ønsker å stoppe millioner av dødsfall

Amerikanernes president beskriver samtalen med Trump som lang og svært produktiv. Ifølge ham diskuterte de to Midtøsten, energi, kunstig intelligens, dollaren og andre temaer i tillegg til Ukraina.

– Vi snakket hver om styrken til våre respektive nasjoner, og den store fordelen vi en dag vil ha ved å samarbeide. Men først, som vi begge ble enige om, ønsker vi å stoppe de millioner av dødsfall som finner sted i krigen mellom Russland og Ukraina, skriver han.

Trump skryter også av at Putin skal ha benyttet seg av et av hans kampanjeslagord, «sunn fornuft», i samtalen.

Invitert til Moskva

Samtalen bekreftes også fra russisk hold. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Russlands president fortalte at han er klar til å ta imot representanter fra Det hvite hus i Russland for å diskutere krigen i Ukraina.

– Putin og Trump ble også enige om å opprettholde kontakten, inkludert å få til et fysisk møte, sier Peskov.

Han legger også til at Putin inviterte Trump til Moskva.

Tror forhandlingene vil lykkes

Trump har allerede begynt å peke på USAs forhandlingsdelegasjon.

– Jeg har bedt utenriksminister Marco Rubio, CIA-direktør John Ratcliffe, nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Waltz og ambassadør og spesialutsending Steve Witkoff om å lede forhandlingene, som jeg føler sterkt vil lykkes.

Etter samtalen takket Trump Putin for at han tok seg tid, men også for nattens løslatelse av den amerikanske læreren Marc Fogel, som hadde vært fengslet i Russland siden 2021.