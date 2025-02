Familiene til de gjenværende gislene i Gaza frykter våpenhvile-kollaps

Etter 16 måneder fikk Idit Ohel denne uken endelig beskjed om at hennes 24 år gamle sønn Alon er i live. Han ble tatt som gissel av Hamas 7. oktober 2023.

To av gislene som ble løslatt på lørdag, Or Levy og Eli Sharabi, har sittet i fangenskap sammen med han.

Fra dem fikk Idit Ohel høre grufulle detaljer om hvordan sønnen holdes fanget – fastlenket i en tunnel under bakken, med kun en brødbit per dag å overleve på.

– Han har ikke sett dagslys på 493 dager, sier hun.

Bildene fra lørdagens utveksling av gisler skapte bekymring. Levy, Sharabi og den tredje løslatte, Ohad Ben Ami, var magre og i dårlig medisinsk tilstand. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte bildene sjokkerende.

Bønnfalt Netanyahu om å fortsette våpenhvilen

Levy og Sharabi satt også i fangenskap med Eliya Cohen, som ble tatt som gissel fra musikkfestivalen Nova. Han er blant de 33 gislene som skal løslates i første faste av våpenhvilen.

– Det er hjerteskjærende å vite at han sitter fastlenket og å høre om hva som har skjedd med ham fra andre personer som har sittet i tunnelene, sier hans forlovede Ziv Abud.

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas trådte i kraft 19. januar. I første fase av våpenhvilen skal Hamas totalt løslate 33 israelske gisler, mens Israel skal løslate rundt 1900 palestinske fanger.

Alon Ohel er ikke blant de 33. Han skal løslates i andre fase av våpenhvilen, dersom Hamas og Israel noen gang kommer dit.

Mandag markerte familien til Alon Ohel hans andre bursdag i fangenskap. På israelsk TV henvendte moren seg til den israelske regjeringen. Hun bønnfalt dem om å fortsette med den andre fasen av våpenhvilen og å hente alle gislene hjem så fort som mulig.

– Etter alt dere så, etter alle vitnesbyrdene dere hørte fra de overlevende som har sittet i fangenskap, hvordan kan dere tillate at denne situasjonen fortsetter, sa hun.

Beskyldninger om brudd på våpenhvileavtalen

Forhandlingene om den andre fasen, som innebærer utlevering av samtlige gjenlevende israelske gisler og en rekke fengslede palestinere, skulle starte i forrige uke.

Istedenfor har beskyldninger om brudd på avtalen kommet fra begge sider.

Den sjette utvekslingen av fanger og gisler skal etter planen skje på lørdag, men mandag denne uken sa Hamas at de utsatte løslatelsen av israelske gisler. Israel truet da med å gjenoppta krigføringen på Gaza.

Dagen etter sa Hamas at de skal overholde sine forpliktelser i våpenhvileavtalen, men fremholdt at Israel handler i strid med avtalen.

Frykten for at våpenhvilen skal kollapse, har også økt ytterligere etter uttalelser fra USAs president Donald Trump om at våpenhvilen må avsluttes dersom ikke Hamas løslater alle gislene på lørdag, samt uttalelser om at Gaza skal bli en del av USA, og at palestinerne skal flyttes til andre land.





