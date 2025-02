Derfor er det helt OK å sove på jobb – sovetips fra erfarne jobbsovere

Churchill og Einstein var begge kjent som power nappere – folk som tar korte lurer. Nyhetsbyrået AP skriver at de inspirerte utgjør et slags hemmelig brorskap i amerikansk arbeidsliv.

Det er disse som leier en såkalt søvnpod i parkeringshus i sidegatene for å sove i arbeidstiden. De dedikerte power nappene stjeler ofte inn korte hvilepauser hvor de kan sove. De hevder at en liten blund vil bedre deres kognitive evner.

Bedrer fokus og hukommelse

Det er flere studier som framhever fordelene ved å ta en lur. Det bedrer fokus og gir bedre hukommelse. I land som Spania, Italia, Kina og Japan oppmuntres man til å ta seg en kort lur, ifølge tidsskriftet Sleep.

Men i USA er det mer vanskelig å få seg noen småblunder på jobb. Folk som gjør det, blir sett på som late. Den føderale regjeringen forbyr til og med søvn i sine bygninger mens man er på jobb.

Eksplosivt mer nyttig

Grunnleggeren av PR-byrået Champion the Cause, Marvin Stockwel, tar korte lurer flere ganger i uken.

– De gir meg fornyet energi, slik at jeg blir eksplosivt mer nyttig, konstruktiv og kreativ etter en lur enn når jeg tvinger meg selv til å slite meg gjennom trettheten, sier Stockwell til AFP.

Å ta lur er ikke vanlig i akademia hvor det er konstant press for å publisere. Men foreleseren Julianna Kirschner ved University of Southern California finner likevel tid til en ettermiddagslur når anledningen byr seg.

Forstyrrer søvnen

Kirschner studerer sosiale medier, og forklarer at disse plattformene er designet for å gi hjernen et dopaminrush. Seerne mister tidsfornemmelsen når de er på plattformene, noe som forstyrrer søvnen.

– Mye av dette har å gjøre med elektronikk. Før var det TV-er, men nå er mobiltelefoner antakelig den største synderen. Folk tar dem rett med til sengen og ser på dem, sier James Rowley. Han er programdirektør for Sleep Medicine Fellowship ved Rush University Medical Center. Rowley.

30 minutters lur er optimalt

En gjennomgang av studier om små lurer tyder på at 30 minutter er den optimale lengden, både med tanke på praktisk gjennomføring og de positive effektene, opplyser forsker Ruth Leong fra Singapore.

– Når folk tar for lange lurer, kan det vise seg å ikke være en bærekraftig praksis, og lurer som varer over to timer, kan også påvirke nattesøvnen, sier Leong til AP.

Ettermiddagen er ideelt tidspunkt for en lur. Dette fordi den sammenfaller med et naturlig dipp i døgnrytmen vi har.

– Men å ta en lur etter kl. 18 kan forstyrre nattesøvnen for dem som arbeider i løpet av dagen. Uansett hvor lenge du sover, vil du føle deg fornyet. En lur fungerer som en trykkavlastning, og det er klare kognitive fordeler, sier Michael Chee. Han er direktør for Centre for Sleep and Cognition ved National University of Singapore.

Still alarmen på 20–30 minutter

Eksperter anbefaler å stille en alarm på 20 til 30 minutter, noe som gir deg noen minutter til å sovne.

– Men selv en seksminutters lur kan være gjenopprettende og forbedre læringsevnen, sier Valentin Dragoi, vitenskapelig direktør for Center for Neural Systems Restoration.

Den kjente forfatteren Arianna Huffington, som var med på å grunnlegge nyhetsnettstedet Huffington Post, ble en forkjemper for en god natts søvn og sporadiske lurer etter at hun kollapset av utmattelse i 2007.

Hun opprettet et lurerom i sitt tidligere selskap, nå kalt HuffPo, og i Thrive Global.

– Hvis folk har vært våkne hele natten på grunn av et sykt barn eller en forsinket flyging, og de har muligheten til å ta en lur, vil de være mye mer produktive og kreative resten av dagen, i stedet for å dra seg gjennom dagen eller forsøke å øke energinivået med flere kopper kaffe eller kanelboller, skrev Huffington i en epost.

Sykepleiere har ikke tid til å sove

Små sovepauser er til og med nødvendige i enkelte yrker. Centers for Disease Control and Prevention oppmuntrer sykepleiere som jobber nattskift, til å ta seg en lur på jobb.

Men mange sykepleiere får ikke sove på sykehusene der de jobber, fordi de har for mye å gjøre og ikke får tilgang til senger.

– Sykepleiere sliter regelmessig med å få nok tid til å gå på do eller komme seg ut for å få frisk luft, for ikke å snakke om å ta en lur, sier Michelle Morris, talskvinne for fagforeningen National Nurses United.