Salman Rushdie vitner mot angriperen: – Jeg skrek i smerte

– Jeg så ham bare i siste liten, sier Rushdie på rettssakens andre dag tirsdag.

Det er første gang på over to år at forfatteren er i samme rom som Hadi Matar, som er tiltalt for å ha knivstukket Rushdie rundt ti ganger under et foredrag i delstaten New York. Matar har ikke erkjent straffskyld.

– Jeg trodde først at han slo meg, men jeg så en stor mengde blod som rant ut på klærne mine. Han slo meg igjen og igjen. Slo og skar, fortsetter Rushdie.

77-åringen ble blind på det ene øyet i angrepet og brukte flere måneder på å komme seg.

– Det kom et stikk i øyet mitt, som var intenst smertefullt, og jeg skrek i smerte og kunne ikke se på det øyet, sier Rushdie i retten.

Rettssaken mot Matar ble innledet mandag etter juryutvelgelsen forrige uke. Rettssaken er ventet å vare mellom en uke og ti dager