Høyre tar «nytt» abort-prinsipp inn i programmet sitt

Det er duket for en abortpolitisk opprydning i Høyres partiprogram på landsmøtet 20.-23. mars. I hvert fall hvis Høyres programkomité får viljen sin:

Den vil nemlig ta et myteomspunnet prinsipp inn i partiprogrammet sitt for første gang.

Og sende et klart signal til velgere om at Høyre vil frede den nye grensen for selvbestemt abort ved uke 18.

Det går fram av komiteens siste programutkast, som ble lagt ut på Høyres nettsider på onsdag helt uten pressekonferanse og fanfare.

Slutt på uro i Høyre om fristilling ved historiske verdislag?

Hvorvidt Høyre vil «fristille» sine stortingsrepresentanter og la dem stemme etter egen samvittighet, har vakt usikkerhet i og utenfor partiet ved noen store, verdipolitiske korsveier.

Eksempler er avstemningene om Partnerskapsloven i 1993, likestilt ekteskapslov i 2008 og ny abortlov i 2024. Bare uker før Stortinget stemte over historiske liberaliseringer i abortloven, var det uklart hvor Høyres representanter ville lande.

I forkant så et flertall i Høyres Kvinneforum seg nødt til å vedta en uttalelse og etterlyse at egen partiledelse fristilte representantene i Stortinget.

Både i og utenfor Høyre har det blitt vist til en tradisjon i partiet for å fristille i verdispørsmål. Men dette har kun skjedd ganske få ganger og aldri vært helt uomtvistelig, slik det har vært i for eksempel Senterpartiet.

Nå kan Høyres landsmøte vedta formuleringen om at «grensene for selvbestemt abort er et samvittighetsspørsmål som det er opp til den enkelte representant å ta stilling til etter egen overbevisning».

I så fall vil det være en historisk formalisering og og avklaring om fristilling i akkurat abortspørsmålet. Det vil bringe Høyre nærmere Fremskrittspartiets løsning, der prinsipprogrammet slår fast at representantene er fristilt i samvittighetsspørsmål.

BREDT FLERTALL: Sandra Bruflot (nest lengt t.h.) og flere Høyre-representanter var en del av den brede koalisjonen som fant sammen i Stortinget og vedtok ny abortlov før jul. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Sandra Bruflot: – Ryddigere med fristilling i program

Sentralstyremedlem og helsepolitiker Sandra Bruflot minner om at Høyre har hatt en slik formulering i programmet sitt en gang før. Nærmere bestemt da Stortinget vedtok den gamle abortloven i 1978 og selvbestemt abort ut 12. svangerskapsuke.

Hun er glad for forslaget om å ta en slik fristilling inn i programmet:

– Etter runden vi hadde om ny abortlov før jul, så tror jeg begge sider i Høyre – for vi har ulike syn internt – synes det ville vært vanskelig å ikke få stemme etter egen overbevisning. Jeg tror også begge sider anerkjenner at det ville være vanskelig for partifellene med et annet syn enn dem selv.

Bruflot har ikke vært med på arbeidet med nytt Høyre-program, men var saksordfører da Helse- og omsorgskomiteen behandlet Støre-regjeringens forslag til ny abortlov.

Hun er også leder i Høyres kvinneforum og stemte for den nye, mer liberale abortloven.

– Hvis landsmøte vedtar forslaget, så vil det bety slutten på usikkerhet om hvor Høyres gruppe lander ned i abortsaken ved neste korsvei?

– Ja, i hvert fall i dette spørsmålet. Det har vi jo ofte landet på, selv om det ikke har stått i programmet. Jeg synes det er ryddigere at det står der, sier Bruflot.

Et signal fra Høyre til KrF, som vil reversere ny abortlov?

Kan løftet om at Høyre «ikke vil ta initiativ til å til å endre abortgrensen for selvbestemt abort» også være et signal til Kristelig Folkeparti?

Høyres gamle «regjeringsvenn» går nemlig inn for å reversere de historiske liberaliseringene i abortloven, som Støre-regjeringen fikk flertall for i Stortinget i fjor. Det går fram av KrFs siste utkast til nytt program.

Da KrF ble med i Solberg-regjeringen i 2019, var innstramminger i abortloven en prioritet. Seieren partiet fikk om fosterantallsreduksjon (tvillingabort) var omstridt og utløste en protestbølge. Egentlig ønsket KrF mer.

Til høsten kan KrF havne i regjering med Høyre på ny, hvis Erna Solberg får vilje sin. Da kan det bli nye tak om punkter i abortloven.

Hva gjør Høyre hvis andre partier vil endre abortloven?

– Hva slags signal sender Høyre hvis landsmøtet vedtar denne formuleringen, Sandra Bruflot?

– Signalet om at vi ikke kommer til å ta initiativ til noen endringer og at den nye abortloven nå må få virke. Det er et tegn på at selv om det var uenighet i Høyre, så mener man at det må være forutsigbarhet, svarer Høyre-profilen.

- Men da utelukker ikke Høyre andre endringer i abortloven eller om abort?

– Nå sitter ikke jeg i programkomiteen, men programmet skal først og fremst si noe om hva Høyre går til valg på. Samtidig så vil programkomiteen også fristille om abort, så sånn sett har vi tatt litt stilling om hva som skjer hvis noen andre fremmer noe, sier Bruflot.

– Er det et signal og betyr det i praksis at det blir tøffere hvis KrF prøver å få gjennomslag reversering?

– KrF er i praksis det eneste partiet som vil reversere abortloven. Vi er veldig tydelige på at vi ikke vil ta initiativ til det.