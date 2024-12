Syrisk TV: Assad-regimet er styrtet

Kunngjøringen ble lest opp av en gruppe menn som opplyste at regimet er styrtet, og at alle innsatte i landets fengsler er sluppet fri.

Mannen som leste opp kunngjøringen, opplyste videre at opposisjonsgruppen Operasjonsrommet for å erobre Damaskus oppfordrer alle opprørere og innbyggere til å slå ring om statlige institusjoner i «den frie syriske staten».

– Lenge leve den frie syriske staten for alle syrere i alle sekter og etniske grupper, het det i kunngjøringen som ble lest opp.

Veltet statue

En jublende menneskemengde veltet natt til søndag en statue av president Bashar al-Assads far Hafez al-Assad og tråkket på den.

Hafez al-Assad styrte Syria med hard hånd fra 1971 til sin død i 2000, da sønnen Bashar overtok.

Bashar al-Assad skal ha forlatt landet via flyplassen i Damaskus, og en gruppe opprørere har tatt seg inn i presidentpalasset.

Stormet palasset

– Vi så væpnede opprørere ta seg inn gjennom porten til presidentpalasset mens de ropte «Gud er den største», forteller et øyenvitne.

Presidentpalasset, som er døpt Folkets palass, ligger i Mezzeh-distriktet vest i Damaskus. Vakter og ansatte skal ha forlatt området, og det er ikke meldt om kamper der.

Videoer i sosiale medier viser opprørere i hagen rundt palasset.

Feiring i gatene

Ved daggry samlet mange seg i byens moskeer for å be, og i gatene ble det feiret og ropt slagord mot Assad-regimet. Biler tutet, og i noen områder av byen ble det skutt i lufta.

Soldater og politifolk har forlatt sine poster og flyktet, og Forsvarsdepartementets bygning ble stormet og plyndret av en menneskemengde.