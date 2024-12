Amerikanske soldater blir værende i Syria

Ifølge USAs viseforsvarsminister Daniel Shapiro blir de amerikanske soldatene værende nordøst i Syria. Dette for å sikre at den ytterliggående islamistgruppa IS ikke får nytt fotfeste i området.

Shapiro, som søndag deltok på en sikkerhetskonferanse i Bahrains hovedstad Manama, oppfordrer «alle parter» til å beskytte sivile, særlig minoriteter, og til å respektere internasjonale normer.

– Vi er klar over at de kaotiske omstendighetene på bakken i Syria kan gi IS rom til å trappe opp og planlegge nye operasjoner, og vi er fast bestemt på å samarbeide med partnerne våre for å hindre dette, sier Shapiro.

Opprørerne som natt til søndag inntok Damaskus, ba i morgentimene den kurdiskledede SDF-militsen om å bryte båndene til utenlandske støttespillere.

Syrias demokratiske styrker (SDF) ble dannet i 2015 og samarbeider med de amerikanske styrkene nordøst i Syria.

USA har i underkant av 1000 soldater stasjonert ved flere baser i Syria, viser en fersk oversikt i det amerikanske forsvarets egen avis Stars & Stripes.