Paven utnevner 21 nye kardinaler

Blant dem som lørdag kan ta på seg den røde hatten som viser at de hører til blant den katolske kirkens øverste ledelse – er biskopene i Alger, Teheran, Tokyo og Abidjan.

Det er det tiende såkalte konsistoriet der nye kardinaler blir utpekt siden Frans ble valgt i 2013, som den første latinamerikanske paven. Nok en gang skal den 87 år gamle kirkelederen bidra til å sette sitt preg på kardinalkollegiet og befeste sitt ettermæle som en leder for en mer inkluderende og global institusjon.

Argentinske Frans har fremmet en kirke bygget på grasrota, som verdsetter de troende også langt unna Vatikanet, og han har forsøkt å løfte fram geistlige fra utviklingsland til toppen av kirkehierarkiet.

Når lørdagens møte er over, vil nesten 78 prosent av de 140 såkalte valgkardinalene være utpekt av Frans, men det er ingen garanti for at de deler hans standpunkter. 20 av de nye kardinalene er under 80 år gamle og har dermed stemmerett ved en konklave. Det er møtet som velger en ny pave når paven er død – eller om Frans velger å gjøre som sin forgjenger og gå av med pensjon.