Flukt blir tema for årets Olavsdager

Samspillet blir å høre i Borggården på Olavsdagenes avslutningsdag. Der vil Fay Wildhagen spille tidligere låter i nye orkesterarrangement, samt ny musikk som vil binde låtene sammen.

– Jeg ønsker å finne klanger som berører hjertestrengene. Som gjør noe med det emosjonelle, og som vekker noe, sier den prisbelønte artisten.

Temaet «flukt» skal gå igjen under neste års Olavsfest. Direktør Steinar Larsen opplyser at det vil gi føringer både for tematikken i samtaleprogrammet og for det kunstneriske innholdet.

– Flukt angår oss alle – men hvorfor flykter vi, hvordan flykter vi, hva flykter vi fra, og hva flykter vi til, sier han og minner om at aldri har så mange mennesker i verden vært på flukt på grunn av krig, konflikt og menneskeskapte klimakatastrofer som nå.

Olavsfest er en verdibasert kulturfestival som byr på konserter, ulike kunst- og kulturuttrykk, samtaler og et marked. Den arrangeres fra 28. juli til 3. august i og rundt Nidarosdomen, Erkebispegården og sentrum av Trondheim.









(©NTB)