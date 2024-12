Støre kjemper mot negative stemmer: – Jeg har tilliten

– Jeg er egentlig ikke overrasket fordi dette er ting jeg lever i, med nær kontakt med partiorganisasjonen – både partiets organer og når jeg reiser rundt i landet. Også er det sånn at når målingene kommer ut, så er det knaggen, sa Støre i Politisk Kvarter på NRK.

Han refererer til en meningsmåling som TV 2 hadde mandag, der Ap fikk en oppslutning på 16,5 prosent,

– Jeg er klar over at det er en alvorlig situasjon. Jeg tar det på alvor, men mitt budskap tilbake til partifellene er at jeg er motivert for den jobben og å være en del av det laget som skal snu den utviklingen, sa han også i Politisk kvarter tirsdag.

Negative utspill

Flere kilder i Arbeiderpartiet, både navngitte og anonyme, har gitt uttrykk for at tiden er inne for å prøve noe nytt i partiets lederstol.

– Vi har sett en utvikling over tid der det har gått nedover, det er et faktum. Jeg har stor respekt for Jonas og den jobben han har stått i mange år. Men når alt kommer til alt, mener jeg vi er der nå at det er nødvendig med et lederskifte, og at Støre trekker seg, fortalte stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra Østfold til Aftenposten.

Men Lauvås får ikke svaret han vil ha fra sin egen leder.

– Jeg hører noen stemmer som sier at nå har vi prøvd alt utenom å bytte lederen. Det er en ærlig sak og en ærlig diskusjon, men jeg er valgt av landsstyremøtet, jeg har den tilliten, og jeg har en partiledelse som jobber godt sammen, sier Støre.

Tror Ap kan vinne valget

Videre forteller Støre at man må regne med de negative stemmene når de leverer så svake meningsmålinger som de har gjort den siste tiden.

Landets statsminister er likevel fast bestemt på at han er rett mann til å lede partiet videre

– Vi leverer en politikk som jeg mener gir gode resultater, og jeg er motivert for at vi skal fronte den, forklare det og ha et landsmøte til våren og gå mot et valg som jeg fortsatt tror at vi kan være med på å vinne.

For ikke mange dager siden ble Støre klappet inn til førsteplassen på Aps stortingsliste i Oslo. Han mener dette viser at de negative stemmene som nå kommer fram, ikke er et entydig bilde.

Statsministeren sier han ønsker å være en motstemme nå som det blåser en Fremskrittsparti-vind over landet.

– Vi har gjort mye, vi har mye å gjøre, og det står mye på spill. Vi vil være en kontrast til det Høyre og Frp står for.





(©NTB)