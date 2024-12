Sør-Koreas president innfører militær unntakstilstand

Det er første gang siden 1980 at det innføres militær unntakstilstand i Sør-Korea.

Yoon sier at han ikke har noe annet valg enn å innføre et slikt tiltak for å verne om den frie konstitusjonelle ordenen.

Ifølge ham har opposisjonspartier lammet prosessene i nasjonalforsamlingen for å skyve landet ut i krise.

– Jeg erklærer militær unntakstilstand for å beskytte Sør-Korea mot trusselen fra nordkoreanske kommunistkrefter, for å fjerne de avskyelige pro-nordkoreanske og antistatlige kreftene som stjeler friheten og lykken til vårt folk, og for å verne om den frie konstitusjonelle ordenen, sa Yoon.

Han sa ikke hvilke spesifikke tiltak som vil innføres eller hvordan de vil påvirke styringen av og demokratiet i landet.

– Gjennom denne unntakstilstanden vil jeg gjenoppbygge og beskytte det frie Sør-Korea, som er i ferd med å falle i nasjonal ruin, sa Yoon i sin TV-sendte tale.

– Jeg vil eliminere de antistatlige kreftene så fort som mulig og normalisere landet, la han til. Han ber det sørkoreanske folk om å tro på ham og tolerere «noe besvær».

Biden-administrasjonen har kontakt med den sørkoreanske regjeringen og følger situasjonen tett, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus gjengitt av Reuters.

Krisemøter og mediekontroll

Landets militærledelse sier at aktivitetene til nasjonalforsamlingen og landets politiske partier er forbudt, og at medier og publisister nå er underlagt militært styre.

Videre heter det fra ledelsen at dem som bryter med unntakstilstanden, vil bli pågrepet. Nyhetsbyrået Yonhap melder at nasjonalforsamlingen er blitt sperret av og at helikoptre har landet på taket av nasjonalforsamlingen.

Liberale DP har innkalt sine folkevalgte til krisemøte i nasjonalforsamlingen, men dørene der er altså låst.

DP-leder Lee Jae-myung sier at nasjonalforsamlingen vil forsøke å få annullert unntakstilstanden, men at militæret kan komme til å prøve å pågripe folkevalgte, ifølge TV-kanalen YTN.

Lee sier at erklæringen til Yoon er i strid med grunnloven.

YTN meldte kort tid etter Yoons kunngjøring at nasjonalforsamlingens leder var på vei, og at han planlegger å samle forsamlingen. Bilder sendt på kanalen, viser at politibiler blokkerer inngangen.

Politisk strid

Yoons konservative PPP har vært i strid med DP om budsjettet for neste år.

DP har også forsøkt å få gjennom vedtak om å avsette tre statsadvokater i det de konservative omtaler som en vendetta mot deres etterforskning av opposisjonsleder Lee.

Lee ligger best an på målingene før presidentvalget i 2027, men ble i november dømt til ett års fengsel for brudd på valglover. I tillegg er han tiltalt for flere lovbrudd i flere andre saker, blant dem bestikkelser og korrupsjon.

Yoon har også avvist oppfordringer om uavhengige etterforskninger av skandaler rundt hans kone og flere høytstående embetsfolk, noe som er blitt møtt med kraftig kritikk fra hans politiske rivaler.

Sør-Koreas valuta won falt tirsdag markant mot dollaren. En tjenesteperson i landets sentralbank sier til Reuters at det forberedes tiltak for å stabilisere markedet om det blir nødvendig.