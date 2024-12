– Det er klart at Arbeiderpartiet er i en krevende situasjon som vi som parti har et felles ansvar for å løse, men vi er opptatt av at det er partidemokratiet som skal rå. Jonas har min og LOs støtte som partileder og statsminister, sier hun til avisa.

– Jeg gjentar det jeg sa for to uker siden: Det er partidemokratiet i Arbeiderpartiet som velger leder, og fra LOs side så er ikke dette et tema nå, sier Følsvik til Dagbladet.