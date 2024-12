Det erfarer Vårt Land fra personer i og utenfor Akershus Arbeiderparti.

Allerede 1. november i fjor fikk Vårt Land det første tipset om at Akershus Ap teller og kartlegger støtte blant fylkesledere for å erstatte Støre som partileder.

Mandag denne uken eksploderte nyheten om at sentrale politikere i Arbeiderpartiet har bedt partileder og statsminister Jonas Gahr Støre om å gå av frivillig.

Først i TV2, deretter NRK, og siden Aftenposten og Dagbladet.

Arbeidet i kulissene lenge

Vårt Land har i lang tid vært kjent med og undersøkt diskusjoner i deler av Ap om å fjerne Jonas Gahr Støre som partileder før valget.

Misnøyen med hans lederskap og dårlige målinger har vært stor. Men analysene om hvordan han bør erstattes har vært ulike.

En del har sagt resignert at Ap heller får tape valget, så en ny leder kan bygge partiet opp igjen.

Men i kulissene har det også blitt arbeidet i et annet spor: Å få Støre til å trekke seg frivillig som partileder før stortingsvalget og gi ham en verdig avgang.

Mandag sprakk nyheten om at Ap-topper har bedt Støre om å gå av.

Miljø i Akershus Ap skal være pådriver for kartlegging

Vårt Land har den siste tiden snakket med et knippe Ap-kilder om arbeid internt i partiet for å erstatte Støre før valget.

Nøkkelpersoner i Akershus Ap, fylkeslaget til nestleder Tonje Brenna, skal være primus motor bak en kartlegging av støtte blant fylkesledere for å fjerne Støre, erfarer Vårt Land fra flere av kildene.

Én sentral kilde i fylkeslaget hevdet helt nylig at de som arbeider i Akershus nå har enstemmig flertall blant fylkeslederne i partiet.

To andre av Vårt Lands godt plasserte kilder, sier Akershus har flertall blant fylkeslederne. De skal være enige om at Støre må gå, forteller én.

Fra Akershus skal det ha blitt kartlagt og telt i over et år, blir Vårt Land fortalt.

Nøkkelpersoner i fylkeslaget er på ingen måte alene om å arbeide for dette. Vårt Land har kilder blant andre fylker der nøkkelpersoner er involvert også. Men etter sommerferien fortelles det om en kraftig økning i aktivitet fra Akershus-hold.

Vårt Land har forelagt påstandene i denne artikkelen for lederen av Akershus Ap, Åsmund Aukrust.

– Dette stemmer ikke. Utover det kommenterer jeg ikke anonyme kilder, skriver Aukrust i en melding til Vårt Land.

Fra ett hold sås det tvil – men noe er annerledes nå mener «alle»

Det ligger betydelig makt i å ha støtte fra et flertall av fylkeslederne i Ap:

Man tvinge gjennom viljen sin på bakrommet: for eksempel gi en partileder et ultimatum.

Fylkeslederne utgjør en stor del av partiets mektige landsstyre.

Fra et annet hold i avvises det imidlertid at kan være helt enstemmig flertall blant fylkeslederne.

Tidligere forsøk i Ap på å fjerne Støre har fislet ut, påpekes det herfra: Å ha snakket med støttespillere i ulike fylker, betyr ikke nødvendigvis å ha et flertall av fylkeslederne.

Samtidig er de aller fleste Vårt Land har snakket med enige om at noe er annerledes nå. Misnøyene skal være fordelt på mange fylker, ifølge flere av Vårt Lands kilder.

Det har vært et sterkt ønske blant Vårt Lands kilder om at saken ikke skal sive ut i media. Begrunnelsen er at de ønsker en verdig avgang for Støre.

Sentrale Ap-politikere skal ha bedt Støre om gå

Nyheten om det interne opprøret mot Støre kom samme dag som TV2 publiserte en krisemåling på 16,5 for Ap.

Mandag kveld var det taust fra både LO, AUF og Ap-topper om Støres fremtid.

Unntaket var stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra Østfold, som mente Støre og partisekretær Kjersti Stenseng bør gå av. Torbjørn Vereide fra Sogn og Fjordane forsvarte derimot Støre.

Tirsdag morgen sa Jonas Gahr Støre i NRK Politisk kvarter at han ønsker å fortsette som partileder. Deretter sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Rogaland til VG at hun «støtter Jonas».

Tonje Brenna har blitt pekt på som den eneste aktuelle kandidaten til å ta over for Støre hvis han går av. Tirsdag møtte hun pressen i Stortingets vandrehall:

– Det er ikke en aktuell problemstilling at jeg skal utfordre Støre, sa hun der.

Tirsdag ettermiddag sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Dagbladet at hun støtter Støre:

- Det er klart at Ap er i en krevende situasjon som vi som parti har et felles ansvar for å løse, men vi er opptatt av at det er partidemokratiet som skal rå. Jonas har min og LOs støtte som partileder og statsminister, sier hun til avisen.