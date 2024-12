Ap-nestlederne slår ring om Støre

– Jeg jobber sammen med ham hver eneste dag og ser at han gjør en god jobb. Jeg har ingen grunn til å bidra til spekulasjoner i den situasjonen vi er i nå, sa Ap-nestleder Tonje Brenna til NTB i Stortinget tirsdag.

Brenna, som er arbeids- og inkluderingsminister, møtte pressen i vandrehallen. Hun er den de aller fleste peker på som Støres arvtaker, både som statsminister og partileder.

– Det er ikke aktuelt for meg på noen som helst måte å utfordre Støre. Vi jobber godt sammen og har et nært og tillitsfullt forhold, understreket hun.

Hun nektet å svare på om hun ønsker seg ledervervet.

– Det er ikke en aktuell problemstilling. Jonas er valgt til leder på landsmøtet, sa Brenna gjentatte ganger.

– Frustrerende dårlig måling

Mandag kom en ny krisemåling for Arbeiderpartiet der de fikk en oppslutning på kun 16, 5 prosent.

– Det er frustrerende dårlig, understreket Brenna.

Hun sa at hun forstår at det fører til misnøye, men understreket at Støre har hennes fulle støtte.

Også nestleder Jan Christian Vestre stiller seg bak Støre.

– Vi har en statsminister som sier han er motivert for å fortsette, og som sier at dette valget kan vinnes. Det tror jeg også, sa han.

På spørsmål fra pressen om Støre er riktig person til å lede partiet, svarte Vestre et klart og tydelig ja.

Flere medier viser til en lang rekke sentrale, i all hovedsak ikke navngitte, kilder i partiet – blant annet sentralstyremedlemmer og fylkesledere – som stiller seg kritisk til Støres lederskap og lederutøvelse.

En alvorlig situasjon

Partisekretær Kjersti Stenseng kaller situasjonen i partiet alvorlig.

– Det er en alvorlig situasjon i partiet, og vi fikk en alvorlig dårlig måling i går, sa hun til NRK tidligere tirsdag.

– Det er landsmøtet vårt som skal velge sentralstyre og ledelse, og jeg forholder meg til at det er partiorganisasjonen vår som skal ha de prosessene, la hun til.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er tydelig på at hun støtter Støre. Så lenge ingen har uttrykt et ønske om å utfordre hans posisjon, kaller hun det en «ikke-debatt»,. Hun erkjenner likevel at det må tas grep.

– Meningsmålingene viser tydelig at Arbeiderpartiets løsninger, men heller ikke Jonas Gahr Støre som person, har i nærheten av tilstrekkelig gjennomslag hos velgerne nå. Det ansvaret ligger ikke bare på Jonas, men også oss andre i partiets styrende organer, sier hun.

Stille fra LO

Ingen av LOs tre medlemmer i Aps sentralstyre – LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundet-leder Mette Nord og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum – ønsker å kommentere lederdebatten i partiet overfor NTB nå.

Kilder i LO peker imidlertid på at det er partiet selv som har og må ta initiativet i debatten om hvorvidt Jonas Gahr Støre er riktig leder for partiet. Så langt har verken LO-lederen eller de andre sentralstyremedlemmene gått ut med uttalelser som støtter Støre som partileder.













