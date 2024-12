SV med store gjennomslag i budsjettet – gruvedrift på havbunnen lagt på is

– Det blir ingen konsesjonsrunde, det blir ingen utlysning av det, sa SV-leder Kirsti Bergstø da hun sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram budsjettenigheten søndag kveld.

Gruvedrift på havbunnen var på forhånd ventet å bli blant de vanskeligste saken for partene å bli enige om i forhandlingene.

I budsjettet er partene enige om at det ikke vil bli noen utlysning av konsesjoner for mineralvirksomhet på havbunnen i 2024 og 2025.

– Ikke makt til evig tid

Forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene gikk neste tre dager på overtid og har blitt betegnet som harde av dem som har deltatt.

Sentralt for SV har blant annet vært å kreve gjennomslag når det gjelder oljepolitikk, natur og omfordeling.

Bergstø kunne ikke svare på om stansen av gruvedrift på havbunnen ville få varighet ut over neste år.

– Vi har ikke all makt til evig tid, men det skjer ikke nå i denne stortingsperioden. Så ser vi på dette som en lengre kamp, sa hun.

Partiene har også blitt enige om å øke CO2-avgiften på sokkelen med 16 prosent lik avgiften på fastlandet, sikre 50 millioner kroner mer til vern av Oslofjorden og nesten en halv milliard til skogvern.

Tøffe runder

Det er sjuende gang Ap, Sp og SV har forhandlet om statsbudsjettet etter at sistnevnte valgte å stå utenfor regjeringen etter valget i 2021.

Daværende leder Audun Lysbakken mente partiet ville få større gjennomslag for sin politikk ved å stå utenfor – og heller være regjeringens førstevalg som budsjettpartner.

– Det har vært tøffe runder, men det har vært konstruktive forhandlinger. Og jeg vet at regjeringspartiene har strukket seg langt for å få til den enigheten vi presenterer i dag, sa Bergstø.

– Med denne enigheten viser vi med all tydelighet hvem vi prioriterer, og hva vi prioriterer, sa budsjettpartner og forhandlingsleder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.

Billigere tannlege

Et annet viktig område for SV har vært å løfte tannhelsereformen og øke omfanget av hvem som får støtte til å gå til tannlegen.

Det har de greid ved å utvide dagens ordning til også omfatte dem fra 25 til og med 28 år. De får nå 75 prosent billigere tannhelsebehandling.

– Det er et viktig skritt på veien for å gjøre tennene til en del av kroppen, og at det ikke skal være dyrere å gå til tannlegen enn til legen, sa Bergstø.

Studenter, barn og eldre

Et annet sentralt område i forhandlingene har vært rettferdig omfordeling. Enslige minstepensjonister får 6000 kroner mer per år og barnetrygden økes med 2,4 milliarder kroner i året fra 1. mai neste år. I tillegg gjøres skolefritidsordningen gratis fra 1. til 3. trinn.

Studentene får en økning i studiestøtten på 10 prosent.

– Det er vi svært fornøyde med. De siste årene, med SV som budsjettparter, har studentene fått over 35.000 mer i året å rutte med, sier studentpolitisk talsperson Grete Wold til NTB.

I tillegg har SV fått gjennomslag for 3050 flere studentboliger og at landets studentsamskipnader får økt tilskuddsandelen til bygging av nye studentboliger til 40 prosent.