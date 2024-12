Tidlegare skreiv Vårt Land om at fleire skular droppar skuleturar med kvite bussar på grunn av forvirring rundt gratisprinsippet i skulen.

Utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H) meinte at Kunnskapsdepartementet (KD) måtte rydde opp i forvirringa, og klargjere kor strengt gratisprinsippet eigentleg er meint å tolkast.

– Det er særleg stor forvirring rundt det som handlar om anonymitet og korleis ein skal løyse dette i praksis. Kvar går grensa? Det er det mange som lurer på, sa utdanningsbyråden til Vårt Land då.

Midtgarden ville ha tydelegare retningslinjer som sørgjer for at skulane praktiserer gratisprinsippet likt.

– Akkurat no vert regelverket for ulikt praktisert. Når ein til og med ser at Oslo kommune ikkje får handlingsrom til å lage tydelege retningslinjer, så må regjeringa skjære gjennom og rydde opp i regelverket, sa Midtgarden.

Opp til kommunen

Utdanningsetaten i Oslo kommune sendte i oktober eit brev til Kunnskapsdepartementet der dei etterspurde tydlegare retningslinjer om gratisprinsippet og skuleturar. No har KD svart kommunen, og i brevet står mellom anna:

«Departementet kan ikke gå inn i en konkret vurdering av hvordan kommunen skal organisere sin opplæring. Det er kommunen selv som må vurdere hvordan opplæringen, inkludert skoleturer, skal organiseres», skriv Kunnskapsdepartementet i svaret sitt til Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Svaret opprører utdanningsbyråden.

– Det er eit veldig inkjeseiande svar som berre bidreg til meir forvirring og forskjellsbehandling, seier Midtgarden til Vårt Land.

Ønska konkrete eksempel

Utdanningsbyråden hadde håpa at departementet skulle gjere ei vurdering av den tolkinga statsforvaltaren i Rogaland har gjort.

– Om dei hadde sagt «ja, dette er ei riktig tolking», då hadde me i alle fall hatt noko å forhalde oss til – sjølv om eg ikkje er einig i den tolkinga, seier Midtgarden.

I svaret frå KD vert det påpeika at foreldre, på eige initiativ, kan bidra økonomisk til skuleturar som kostar meir enn kommunen sjølv kan bruke. Men, då må kommunen sørge for at dette skjer på lovleg måte – altså at bidraga er anonyme og frivillige. Midtgarden håpa at KD sitt svar også kom med konkrete eksempel på korleis ein kan få til det.

Vil utfordre streng tolking

– Er det ikkje bra at kommunen får rom til å bestemme sjølv korleis skulane skal praktisere gratisprinsippet?

– Eg tenkjer på ein måte at det er bra, for då har eg lyst til å utfordre tolkinga til statsforvaltaren i Rogaland, og lage ei eiga formulering i Oslo, seier ho.

Det er eit veldig intetsigande svar som berre bidreg til meir forvirring og forskjellsbehandling

Men Midtgarden er likevel ikkje nøgd med svaret, og er redd ulik praksis i kommunane og skulane fører til større skilnadar.

Redd streng tolking bidreg til ekskludering

Midtgarden har vore kritisk til det ho meiner er for strenge tolkingar av gratisprinsippet i skulen, noko ho trur kan virke mot sin hensikt.

– Me må ikkje dra gratisprinsippet så langt at det spenner bein under alt av aktivitet. Eg er redd at dersom det vert tolka så strengt at foreldre ikkje kan bidra til skuletur, vil det bli arrangert private turar utanfor skulen der ikkje alle elevane har høve til å bli med. Då vil det bidra til mindre inkludering, seier ho.

Midtgarden seier at dei ikkje har teke avgjersla om korleis dei skal følgje opp saka vidare enno.

– Men ei moglegheit er anten å be statsforvaltaren i Oslo om ei tolking av regelverket, eller så tenkjer eg at me skal prøve å lage ei formulering her i Oslo som hjelper å tolke på ein måte som gjer det mogleg å gjennomføre skuleturar, der det også er lettare for foreldre og føresette å bidra, seier utdanningsbyråden.