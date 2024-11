Tiktok-anklager nører opp under valgkaos i Romania

De to kandidatene Christian Terhes og Sebastian Popescu, som kom på henholdsvis 9. og 12. plass i mandagens valg, la inn klager og ba om at valget ble annullert, skriver det rumenske nyhetsnettstedet Digi24 og Politico.

I sin klage hevder Terhes, som er medlem av EU-parlamentet, blant annet at stemmene som ble gitt til Ludovic Orban, som trakk seg en uke før valget, ble overført til sentrum-høyre-kandidaten Elena Lasconi.

Orban trakk seg fra valget og stilte seg bak Lasconi, men gjorde det for sent til å tas av stemmesedlene.

Forfatningsdomstolen i landet har gitt Terhes medhold og har bedt landets valgkommisjon om å telle på ny de over 9 millioner stemmene som ble avgitt i valget.

Domstolen har også utsatt en avgjørelse om å annullere valget til fredag.

Anklager mot Tiktok

Popescu påstår på sin side at utenforstående stater forsøkte å påvirke valget til fordel for den uavhengige prorussiske kandidaten Calin Georgescu, ved bruk av desinformasjon og ulovlig finansiering.

Denne klagen ble imidlertid avvist av domstolen fordi den ble levert inn for sent.

Samtidig hevder landets presidentskap at Tiktok ga vinneren av første valgomgang en utilbørlig fordel gjennom massiv eksponering i det sosiale medier, som ikke flagget ham som politisk kandidat.

Presidentskapet navngir riktignok ikke Georgescu i sin uttalelse, men det var han som vant den første omgangen.

Tiktok avviser at de har gitt ham noen fordel.

Avviser påstandene

Også landets øverste sikkerhetsorgan sier relativt ukjente Georgescu ble favorisert på Tiktok og at den sosiale plattformen ikke respekterer landets valgregler. Det nasjonale forsvarsrådet krever at myndighetene «raskt tar nødvendige skritt» for å belyse saken.

Også Georgescu avviser påstandene om Tiktok-hjelp og hevder motstanderne hans forsøker å «fjerne folkets mulighet til å tenke og velge ut fra sin egen moral og kristne og demokratiske prinsipper».

Overraskende valgutfall

Georgescu gikk altså seirende ut av den første valgomgangen, med 22,94 prosent av stemmene. Opposisjonskandidaten Elena Lasconi fra sentrum-høyre fikk 19,18 prosent. I forkant av valget var ikke Georgescu spådd noen særlig sjanse til å gå videre til den andre runden.

Romanias statsminister Marcel Ciolacu var spådd å vinne presidentvalget, men ble overraskende slått ut i den første runden etter å ha havnet på tredjeplass. Den andre runden i valget skal etter planen avholdes søndag 8. desember.