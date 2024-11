USA fordømmer drap på rabbiner i Emiratene

– Vi fordømmer på det sterkeste drapet på rabbiner Zvi Kogan i De forente arabiske emirater, sier Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråds talsmann Sean Savett.

Israel fordømmer drapet på den israelsk-moldovske rabbineren Zvi Kogan som en «avskyelig antisemittisk terrorhandling», står det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

– Staten Israel vil bruke alle midler tilgjengelig for å stille de kriminelle som er ansvarlige for hans død, for retten, heter det videre i uttalelsen.

USA samarbeider

Savett beskriver drapet som en forferdelig kriminell handling mot alle som står for fred, toleranse og sameksistens.

– Det var også et angrep på De forente arabiske emirater og dets kamp mot voldelig ekstremisme, sier Savett i uttalelsen.

– USA samarbeider tett med myndighetene i Israel og De forente arabiske emirater, og vi har tilbudt alle relevante former for støtte. Vi roser den raske innsatsen fra myndighetene i De forente arabiske emirater, som nå har mistenkte i varetekt. De som gjennomførte denne handlingen, og alle som støtter dem, må stilles til ansvar, sier Savett.

Tre pågrepet

Søndag kveld bekreftet myndighetene i Abu Dhabi at tre personer er pågrepet. Liket av den rabbineren ble funnet drept tidligere på dagen i byen Al Ain, som grenser til Oman.

Det er foreløpig uklart om rabbineren ble drept der eller et annet sted, ifølge den tidligere israelsk-drusiske politikeren Ayoob Kara.

Han er selv medlem av det israelske regjeringspartiet Likud og jobber for å fremme økonomisk samarbeid mellom Israel og den arabiske verden.

Peker på Iran

Kara sier til Reuters at myndighetene i Abu Dhabi etterforsker drapet på rabbineren, men at han selv tror det er Iran som står bak. Den iranske ambassaden i De forente arabiske emirater avviser påstandene om at de er involvert i drapet på rabbineren.

Kogan, som jobbet for den ortodokse jødiske gruppen Chabad i De forente arabiske emirater, forsvant i Dubai torsdag.

Israelske medier har siden forsvinningen spekulert på om Kogan kunne vært bortført eller drept. Ifølge israelske Ynet ble bilen til rabbineren funnet i en by 15 mil unna der han bodde. Mediene rettet allerede da mistanken mot Iran, som ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har utført bortføringer i De forente arabiske emirater tidligere.













