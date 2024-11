– Det er lett å føle seg motarbeidet.

Det sa leder Steffen Tretvoll Althand til Vårt Land i sommer da det ble klart at Norsk vegansamfunn (NVS) fikk endelig avslag etter en tre år med forsøk.

Barne- og familiedepartementet sa, som øverste klageinstans, nei til at de får bli offentlig registrert som livssynssamfunn.

Men NVS gir seg ikke og saksøker nå staten. Det varsler NVS i en pressemelding mandag:

«Vi mener det er uholdbart at staten skal avgjøre hvilke anerkjente livssyn som er legitime og ikke», sier Jon Vegard Venås der.

Han er styremedlem og leder for registreringsprosessen i NVS.

«Vi håper at dette søksmålet vil føre til en rettferdig behandling og at veganisme får anerkjennelse som et livssyn i Norge», sier Venås videre.

Har hyret inn stort advokatfirma

Norsk vegansamfunn har levert sin stevning og saken vil gå for Oslo tingrett, fremgår det av pressemelding. Dato for hovedforhandling er ennå ikke berammet, som det heter på juss-språket. Før den tid skal staten svare på stevningen.

Til å føre saken har NKVs hyret inn et av Norges store advokatfirmaer: BAHR.

«Vi mener at avslaget er i strid med både nasjonal lovgivning og internasjonale menneskerettigheter,» sier advokatfullmektig Kristoffer Roheim Justad i pressemeldingen.

I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme må forstås som et livssyn. Dette er et viktig argument for vegansamfunnet.

«Veganismen vår gir et sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og svar på sentrale etiske spørsmål. Det fortjener anerkjennelse på lik linje med andre livssyn som humanisme og ateisme», sier Jon Vegard Venås fra NVS i pressemeldingen.

Der viser NKVs til at Borgarting lagmannsrett ga «Ateistene fullt medhold i et lignende spørsmål» 24. april i år og at «Høyesterett avviste å behandle statens anke».

«Dette viser at livssyn som faller utenfor de tradisjonelle rammene har krav på anerkjennelse, og at staten mangler gode juridiske argumenter», skriver NKVs videre.

Offentlig registrering kan gi NKVs statstilskudd

Etter at NVS ble stiftet i 2020 har de også ønsket å bli offentlig registrert som livssynssamfunn. Med en slik status kan de blant annet kreve statstilskudd for sine nær 1.000 medlemmer. Vegansamfunnet har siden 2021 søkt om begge deler.

Å være veganer er mer enn bare å droppe matvarer som stammer fra dyr fra kostholdet. Det er rett og slett et livssyn, mener Norsk vegansamfunn (NVS). De tilbyr derfor derfor både vegansk navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd.