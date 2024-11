På De britiske øyer eksisterer det et forbud mot aktiv dødshjelp. Nå kan det være endringer på trappene. I slutten av november skal medlemmene i det britiske parlamentet stemme over et forslag, fremmet av Kim Leadbeater (Labour), ifølge BBC.

Forslaget åpner opp for at britiske personer over 18 år skal kunne få hjelp til å avslutte livet hvis helsevesenet forventer at de har under et halvt år igjen å leve.

Leadbeater sitt forslag inneholder en rekke krav. Mental kapasitet, forventet levetid med sykdom og godkjennelse med to uavhengige leger er noen av «reglene» som følger med lovforslaget.

Etter at behandlingen er godkjent vil pasienten måtte vente to uker før den gjennomføres.

Motstanderne av lovforslaget ønsker økt fokus på symptomlindrende behandling av alvorlige sykdommer, da de frykter en ny lov kan gi økt press på pasienter om at de skal avslutte livet sitt.

Avstemningen er planlagt 29. november. Blir forslaget vedtatt, gjenstår godkjenning fra overhuset i nasjonalforsamlingen – the House of Lords.

Splitter partiene – statsminister Keir Starmer flagger støtte

Representantene i parlamentet er fristilt i sin stemmegivning, som betyr at de ikke trenger å stemme etter hva partiet sin politikk er. Statsminister Keir Starmer har uttalt at han støtter en lovendring, men understreker at representantene ikke må følge partiets politikk.

Diane Abbot og Sir Edward Leigh representerer henholdsvis Labour og Conservative party. I et intervju med The Guardian har begge uttalt at «de ikke kunne vært mer ulike politisk». Forslaget om aktiv dødshjelp ser derimot ut å ha forent de to ytterpunktene.

Politikerne mener forslaget som er fremmet er «forhastet». Videre peker de to på at en lovendring kan være risikabelt for sårbare minoriteter.

– Se for deg en pensjonist, med barn uten egne boliger. Også ser de pensjonistens begrensede sparepenger, som er øremerket barna, men som forsvinner til sosial hjelp. Det kan skape en følelse av en «plikt til å dø», sier Abbot og Sir Leigh til avisen.

Debatt i Norge – Venstre kan åpne for assistert selvmord

Også i Norge er en debatt rundt temaet på trappene. Fremskrittspartiet (Frp) er per nå det eneste partiet som har vedtatt å tillate aktiv dødshjelp, det de beskriver som «i noen situasjoner og regulert av et strengt lovverk».

Tidligere denne uken publiserte Vårt Land en artikkel om at et stort flertall i Venstre sin programkomité går inn for utredning av assistert selvmord. Det er dermed en reell mulighet for at dette vedtas på partiets landsmøte neste år. Ungdomspartiet til MDG, Grønn Ungdom, har tidligere tatt til orde for det samme.