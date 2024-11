Fredag medlte Vårt Land at Misjonskirken slutter seg til «Felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold’».

I erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Nå vurderer eiendomsinvestor Kurt Mosvold i Kristiansand å forlate Misjonskirken, melder Fædrelandsvennen. Mosvold-familien har dype røtter i Misjonskirken.

Broren sto fram som homofil: – Aldri aktuelt å skyve ham vekk

Tidligere i år møtte Kurt og broren Frank Mosvold Vårt Land og fortalte sin historie. Broren Frank hadde stått fram som homofil og det hadde fått broren til å endre syn.

– Det var aldri aktuelt for meg å skyve min bror vekk. Aldri, sa Kurt om dette den gangen.

Felleskristen kjønnserklæring

Tidligere denne uken kunne Vårt Land fortelle at Misjonskirken hadde bestemt seg for å signere erklæringen. Til Fædrelandsvennen forteller Mosvold at dette reagerte han på:

– Jeg synes det er trist at Misjonskirken Norge ikke kan leve med to syn i denne saken.

På sin egen Facebook-bruker skriver eiendomsinvestoren at han mener Misjonskriken burde akseptere to syn på saken, og kommer med en oppfordring til:

– Det er ingen skam å snu.