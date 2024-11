Texas godkjenner «bibelbasert» læreplan

Det har delstatens skolestyre vedtatt. Skolestyret kontrolleres av folkevalgte republikanere. Stemmene ble fordelt åtte mot sju.

Texas-guvernør Greg Abbott har uttrykt at han støtter læreplanen, som kan tas i bruk allerede neste år.

Motstandere av den nye læreplanen mener at den kan utelate og fremmedgjøre elever med andre religiøse bakgrunner. Tilhengere argumenterer imidlertid for at bibelen er en viktig del av amerikansk historie, og at den vil berike elevens læring.

Også i flere andre delstater har republikanere jobbet for å gi kristen tro en mer sentral plass i skolen.