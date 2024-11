I 1903 kom prekestolen fra Degernes kirke til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Den regnes som landet eldste bevarte prekestol, tilbake til 1554. Prekestolen har manglet tre figurer i over hundre år, og ingen hadde nok regnet med at tre av evangelistene skulle dukke opp. Saken er blant annet omtalt i Rakkestad Avis.

Historien ville det annerledes. Etter over hundre år på «rømmen» kom de tre evangelistene tilbake.

I en gammel prestebolig dukket de opp. 17. oktober i år ble de overlevert av representanter fra Rakkestad kommune til museet.

– Da prekestolen kom til museet i 1903, var kun én av de opprinnelig fire figurene på plass. At prekestolen nå er komplett, betyr altså konkret slik den ble «modernisert» i 1698, det sier kunsthistoriker Marie Fongard Seim sier til Rakkestad Avis.

Nasjonal begivenhet

Overleveringen og en komplett prekestol beskrives som en nasjonal begivenhet av Norsk Folkemuseum, ifølge Rakkestad kommune.

– Uansett hvordan man ser det, representerer reformasjonen i 1537 et hovedskille i norsk historie – med prekestolen fra Degernes som et av de tidligste materielle vitnesbyrdene om alle endringene den førte med seg. Prekestolen har av den grunn vært stilt ut og formidlet som et sentralt objekt i våre samlinger helt siden den kom hit i 1903.

