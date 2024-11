– Jeg er ekstra skuffet over at partier som har gått til valg på at de ikke vil utvide abortloven nå ser ut til å være de som sikrer flertallet. Her hadde velgerne til Senterpartiet og Høyre fortjent bedre.

Det sa Dag-Inge Ulstein i sin første partiledertale til KrFs landsstyre fredag formiddag. Tirsdag skal Helse- og omsorgskomiteen avgi sin innstilling om regjeringens forslag til ny abortlov. 3. desember blir det avstemning i en fullsatt stortingssal.

Den nye loven vil utvide grensen for selvbestemt abort og fosterantallsreduksjon (også kjent som tvillingabort) fra uke 12 til uke 18. Ulstein mener dette er en radikal utvidelse.

Fristilte representanter fra Høyre og Sp vil sammen med politikere fra Frp sikre flertall. Det til tross for at begge partier sier i sine programmer at dagens abortlov skal ligge fast. Både Høyre og Sp har varslet at de heller ikke vil ta omkamp om lovendringene senere.

Dag Inge Ulstein er skuffet over partiene som regnes som KrFs nærmeste:

– Begge disse partiene ser ut til å legge vekk prinsipper for å tilfredsstille det de tror velgerne vil ha. Bare se forslag til nye partiprogram. Her vil de ikke engang ta stilling. Nei, for det skal stortingsflertallet få bestemme. Det blir prinsippløst fra to partier vi har stått side ved side med i mange viktige kamper. Jeg hadde håpet at våre partier kunne stått stødige sammen i den kampen. Sånn ble det ikke.

Kom med budsjettlekkasje om formuesskatt

Dette var altså Ulsteins første tale til KrFs landsstyre som partileder. Han overtok etter at Olaug Bollestad trakk seg i august.

Blant temaene han tok opp var narkotika, landbruk og næring. Han leverte også en lekkasje fra KrFs kommende alternative budsjettforslag, som snart skal legges fram:

– Med det opplegget vi fremmer i Stortinget nå ville hele formuesskatten på arbeidende kapital være fjernet i løpet av neste stortingsperiode. Allerede i 2025 kutter en stor andel. KrF mener alvor og dette skal vi få til, sa Ulstein.

Slik følger Ulstein opp KrFs programpunkt om å kutte i formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. Et begrep som er ment å vise til aksjer og aktiva i selskaper.

Avslappet stemning etter krisetid for KrF

Stemningen blant de tillitsvalgte i KrF på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo var avslappet og rolig.

Men neste år venter ny dramatikk for KrF, som strever på målingene etter sommerens interne konflikter og Olaug Bollestads avgang.

KrF har en oppslutning på 3,1 prosent på snittet av medienes målinger så langt i november. Ved valget neste høst skal KrF kjempe for igjen å komme over sperregrensen på fire prosent og få en stortingsgruppe å regne med.

Med dette som bakteppe avsluttet Dag Inge Ulstein talen sin med å understreke at KrFs politikk «bygger på det kristne menneskesynet» og at dette er verdier som samler partiet og som bærer den dag i dag.

– Verdibeviste velgere vil se dette tydelig, i det som ligger foran også - og erfare at KrF er til å stole på. Vi skal være en modig stemme der det trengs. Med respekt og raushet i møte med de utfordringene vi ser rundt oss i samfunnet. Men aldri kompromisse på verdigrunnlaget, sa Ulstein.

Han avsluttet:

– De samme verdiene skal også løfte oss - som parti – og kommer til å vise omverdenen at KrF overrasker i månedene som ligger foran oss. Den historien skal vi skrive sammen.