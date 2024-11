Kraftige reaksjoner på forslag på klimamøte: – En hån

Møtets aserbajdsjanske ledelse la utkastet fram fredag ettermiddag, bare noen timer før møtet egentlig skulle avsluttes.

I stedet fortsetter forhandlingene på overtid. Landene fortsetter tautrekkingen om hvor mye penger som skal gå til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land.

I utkastet foreslås det at rike land skal bidra med 250 milliarder dollar per år fra 2035. En rekke miljø- og bistandsorganisasjoner mener dette er altfor lite – sett i forhold til behovet.

– Forventningene våre var lave, men dette er et slag i ansiktet, sier Mohamed Adow i organisasjonen Power Shift Africa.

Sårbare mennesker

Også flere norske organisasjoner hudfletter utkastet.

– Dette forslaget er en hån mot sårbare mennesker i utviklingsland som møter de katastrofale konsekvensene av klimaendringene, sier klimarådgiver Matilde Angeltveit i Kirkens Nødhjelp i en uttalelse.

Ifølge Angeltveit er de 250 milliardene så vidt en inflasjonsjustering av dagens mål for klimafinansiering i utviklingsland. Hun sier også at summen omfatter lån som senere må betales tilbake.

I fredagens utkast nevnes også et mer overordnet mål om til sammen 1300 milliarder dollar per år fra 2035. Her er også lån fra en rekke ulike private finansieringskilder inkludert.

– Veldig høyt tall

Norges delegasjon på toppmøtet ledes av fungerende klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap). I motsetning til organisasjonene mener han at 250 milliarder dollar også i denne sammenhengen er mye penger.

– 250 milliarder dollar er et veldig høyt tall. Vi tror det kan være en løsning, sier Sandvik til NRK.

Han tror det kan gå mot en enighet på klimatoppmøtet og sier Norge mener flere land med kapasitet må bidra til klimafinansieringen.

Overfor NTB har han tidligere vist til at Kina investerer store summer i fornybar energi i andre utviklingsland – men at dette ikke har vært med i regnestykket som ligger bak det internasjonale finansieringsmålet.

– Feig taktikk

Både Kirkens Nødhjelp og flere andre norske organisasjoner reagerer sterkt på Sandviks virkelighetsbeskrivelse.

– Å gå med på 250 milliarder dollar blottlegger at Norges egne ambisjoner er ynkelige, sier Mikkel Inchley, delegat på klimamøtet for Natur og Ungdom, i en uttalelse.

Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker, mener Norge på klimamøtet har «gjemt seg på bakrommet og brukt en feig uthalingstaktikk».

– Det er skittent av Norge å støtte den nåværende mangelen på ambisjon, mener hun.

Også flere forhandlere fra fattige land på toppmøtet avviser det omstridte utkastet. Ali Mohamed, som leder en gruppe forhandlere fra afrikanske land, sier forslaget er fullstendig utilstrekkelig og uakseptabelt.





(©NTB)