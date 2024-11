Bondevik har snudd i EU-spørsmålet

– Jeg ser fortsatt gode motargumenter, men i dag er ja-argumentene sterkere og nei-argumentene svakere. Jeg mener Norge i dag er best tjent med medlemskap, sier Bondevik til Aftenposten.

Om én uke er det 30 år siden Norge stemte nei til EU, da var den tidligere statsministeren på nei-siden. Han sier han tok feil i 1994.

– Ja, på enkelte punkter gjorde jeg det. For meg var Maastricht-traktaten, som skulle gjøre EU til en politisk, økonomisk og monetær union med felles utenrikspolitikk, viktig for mitt nei. Men det slo jo ikke helt til. EU taler ikke alltid med én stemme i utenrikspolitikken, og mange land har egen valuta.

Bondevik trekker fram et aggressivt Russland, at Europa må stå mer på egne bein og klima og miljø som noen av de viktigste årsakene til at han har snudd.

Han foreslår to folkeavstemninger for å avgjøre EU-spørsmålet. Én om vi skal søke, og én om forhandlingsresultat.

Også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide bekrefter overfor Aftenposten at han er ja-mann. Det går mot partiet som har et nei-standpunkt. Fungerende leder Dag-Inge Ulstein sier til avisen at han ville stemt nei.





