Enda mer trøbbel for prest som lot Sabrina Carpenter spille inn musikkvideo i kirke

En talsmann for den katolske kirken sa at etterforskningen hadde avslørt «andre tilfeller av dårlig ledelse».

AP skriver at presten har foretatt uautoriserte pengeoverføringer til en tidligere medarbeider i staben til byens ordfører Eric Adams, som etterforskes for korrupsjon.

Presten ble fratatt sine administrative fullmakter i november etter at det vanket kritikk for at han lot Carpenter spille inn musikkvideoen i kirken. Nå er han også fratatt sitt pastorale ansvar for menigheten og får kun holde messe under oppsyn

Sabrina Carpenter slapp videoen til «Feathers» i oktober i fjor. Låten handler om menn som oppfører seg dårlig mot henne – før de møter en grusom skjebne.

Den tidligere Disney Channel-stjernen ruller opp foran kirken i en rosa likbil og danser lettkledd foran alteret – og noen fargerike likkister.

Da videoen kom sa bispedømmet at man var «forferdet», og at korrekte prosedyrer for filming ikke var blitt fulgt. Man utførte også et religiøst ritual «for å gjenopprette kirkens hellighet».

Presten ba menigheten om unnskyldning i et brev i november i fjor og hevdet han ikke hadde vært til stede under innspillingen – og ikke visste hvor provoserende den ville være.

Sabrina Carpenter har spøkt om oppstyret under konserter, og sagt «skal vi snakke om hvordan jeg fikk ordføreren tiltalt».