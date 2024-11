Olav Thon begraves fra Oslo domkirke 27. november

Begravelsen skjer klokken 14, opplyser familien til NTB.

Lørdag ettermiddag ble det kjent at hotelleieren, eiendomsmogulen og milliardæren Olav Thon var gått bort, 101 år gammel.

Forretningshotellet Thon Hotel Opera i Bjørvika i Oslo flagget lørdag ettermiddag på halv stang for sin avdøde eier. Det gjorde også hans favoritthotell Bristol i Oslo, hvor han bodde de siste årene.

Hyllester og kondolanser

Sissel Berdal Haga Thon, som var gift med Thon, var til stede da han gikk bort lørdag morgen.

– På sykehuset fikk han det stellet og den behandlingen han trengte, men det var jo ikke mer enn to uker siden han var i full vigør da det eldste barnebarnet hadde konfirmasjon. Olav holdt ut i fire timer og syntes det var så stas. Han har vært så klar og gledet seg over livet, sa 84-åringen til Dagens Næringsliv i helgen.

Etter dødsbudskapet har det kommet hyllester og kondolanser fra både politikere, næringslivstopper og organisasjoner, som alle understreket Thons sentrale posisjon i norsk næringsliv.

Bygde seg opp fra ingenting

Thon ble født i Hallingdal den 29. juni 1923. Han grunnla Olav Thon Gruppen og var konsernsjef og styreformann fram til 2022.

Thon Gruppen har i dag over 90 hoteller og mer enn 80 kjøpesentre. Konsernet er arbeidsgiver for over 7000 personer i fem land.

I 2020 hadde han en anslått formue på 21,3 milliarder kroner, ifølge Kapital. I 2013 opprettet han Olav Thon Stiftelsen hvor han overførte størstedelen av sin formue. Hvert år deler stiftelsen ut 50 millioner kroner til allmennyttige formål.