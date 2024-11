Støre om G20: – Norge har vært med på å trekke i riktig retning

På G20-møtet i Rio de Janeiro møtes lederne fra verdens største økonomier for å snakke om globale temaer. I år er Norge invitert med som gjesteland.

– Toppmøtet samler de største industrilandene, men også raskt fremvoksende økonomier som Kina og India. Dette gjør G20 til en viktig arena for internasjonalt samarbeid. Gjennom dette året har Norge vært med å påvirke spørsmål som er viktige for oss, og trekke verden i en mer rettferdig og klimavennlig retning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Han påpeker at maktstrukturene i verden er i endring, og at det derfor er spesielt viktig for Norge å få delta.

– Vi er helt avhengige av et stabilt og fungerende internasjonalt system for både vår sikkerhet og for vår økonomiske vekst, sier Støre.

USAs president Joe Biden, Kinas president Xi Jinping og Tysklands statsminister Olaf Scholz er blant noen av stats- og regjeringssjefene som ankommer Brasil søndag. Toppmøtet starter mandag.