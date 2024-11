– Det er med stor sorg vi i dag har mottatt budskapet om at Olav Thon er gått bort. Han ble 101 år gammel, heter det i pressemeldingen.

Olav Thon ble født i Hallingdal den 29. juni 1923. Han grunnla Olav Thon Gruppen og var konsernsjef og styreformann fram til 2022.

I 2013 opprettet han Olav Thon Stiftelsen og overførte størstedelen av sin formue til stiftelsen, som i dag forvalter eierskapet til konsernet.

– Savnet etter Olav Thon er stort. Han minnes med stor takknemlighet og glede for alt han har betydd for sine medarbeidere, og for sine kunder og sine nære venner. Varme tanker går til hans kjære kone Sissel og til hans nærmeste familie, sier konsernsjef Kjetil Nilsen i Olav Thon Gruppen.

Den røde lua

Thon trivdes best i vindjakke, rød strikkelue og fjellsko. Han levde et nøysomt liv, men var samtidig gavmild.

Han vokste opp på gården Søndre Thon i Ål i Hallingdal. Han hadde tenkt å studere medisin, men skjebnen ville det annerledes. Andre verdenskrig brøt ut og satte en stopper for medisinstudiet. I stedet begynte han med pelsdyroppdrett på hjemgården.

To reveskinn som han solgte for 600 kroner i Oslo, ble starten på et langt og innholdsrikt liv som handelsmann.

Stort nærmere en levendegjort Askeladden er det neppe mulig å komme. Olav Thon startet med to tomme hender og bygde opp et imperium innenfor handel, hotell, kontor og boliger i Norge, Sverige, Belgia og Nederland.

Thon Gruppen har i dag over 90 hoteller og mer enn 80 kjøpesentre. Konsernet er arbeidsgiver for over 7000 personer i fem land.

At Olav Thon syntes det var morsomt å ekspandere og tjene penger, er det neppe noen tvil om. Han var i fullt arbeid i mer enn to mannsaldre, langt utover det som regnes som normal pensjonsalder i Norge.

Sprek fjellgeit

Samtidig fikk man inntrykk av at det var andre verdier i livet som betydde mer for Olav Thon enn penger.

Han hadde blant annet et stort engasjement for natur, friluftsliv og miljø. Den Norske Turistforening er blant organisasjonene som fikk nyte godt av hans raushet. I 1991 etablerte Thon sin egen DNT-stiftelse, som har bidratt til bygging og rehabilitering av et større antall hytter. I 1998 ble han æresmedlem.

Thon er også i tur og orden kåret både til Årets fjellgeit under Norsk Fjellfestival på Åndalsnes, Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, Århundrets kjøpmann og Århundrets halling.

Selv om Olav Thon har vært sprek og ved god helse, har han opplevd sykdom på nært hold. Hans kone Inger Johanne Thon ble rammet av alzheimers relativt ung, og i nær 30 år hadde han tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga som livsledsager uten å ta ut skilsmisse fra Inger Johanne Thon.

Kona døde i april 2018, og sommeren året etter ble eiendomsmilliardæren og Haga viet av Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) på Thon-eide Bristol Hotel i Oslo.

Ga bort alt

12. september 2008 kunngjorde da 85 år gamle Thon at formuen hans på over 20 milliarder kroner skulle komme realfaglig forskning til gode og forvaltes av en stiftelse. Nobelfondet er til sammenligning på 3,6 milliarder kroner.

– Jeg kan verken ta med meg disse pengene til himmelen eller helvete. Derfor har jeg lagt planer for hvordan pengene skal disponeres, sa Thon i et intervju i samme forbindelse.

I 2013 overførte han altså mesteparten av sine eiendommer og aksjer i Olav Thon Gruppen AS til Olav Thon Stiftelsen. Formålet er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS, samt å dele ut midler til allmennyttige formål. Hvert år kan det deles ut rundt 50 millioner kroner.

Litt av samme tankegangen lå nok til grunn da han under et slektsstevne i 2006 ba én etter én av sine 26 grandnieser og grandnevøer om å komme opp og motta en gave. Gaven var en sjekk til hver enkelt på én million kroner.

Olav Thon har vært opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Dette, sammen med hans folkelige stil og væremåte, gjorde ham populær blant mange.