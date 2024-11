Mindreårig altergut blant dei drepne ved kyrkje

Den katolske kyrkja sørgjer over drapa på to mindreårige gutar i landsbyen Entabladero i kystdelstaten Veracruz i Mexico laurdag 9. november. Ifølgje nyheitsbyrået AP var ein av dei to gutane altergut, men begge skal ha vore knytt til den lokale katolske kyrkja.

Gjerningsmennene, som kom på motorsykkel, fyrte av fleire skot på dei to gutane før dei køyrde av garde. Drapa skjedde ikkje inne i sjølve kyrkja, men ved eit torg like ved.

Lokale styresmakter har stadfesta drapa, men seier at saka er under etterforsking og at motivet framleis er uklart. Dette er ein av fleire hendingar som har råka den katolske kyrkja i Mexico dei siste åra.

Tiande presten på fem år

Seinast i oktober vart ein katolsk prest og fredsaktivist skoten ned av væpna menn sør i delstaten Chiapas. Dette var den tiande presten drepen på fem år i Mexico.

Presten som vart drepen heitte Marcelo Perez, og han var kjent for sitt engasjement og aktivisme for urbefolkning og arbeidarar sine rettar. Han var på veg heim frå kyrkja søndag 20. oktober, då to menn på motorsykkel kom køyrande opp ved sida av bilen hans og skaut han, ifølgje Al Jazeera.

Prestar kidnappa og drepne

I 2016 vart tre prestar drepne på under ei veke i Mexico. To prestar vart først kidnappa i delstaten Veracruz. Eit døgn etter vart begge funne drepne på motorvegen mellom to landsbyar i delstaten, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Under ei veke etter vart ein prest i Michoacan også funne drepen ved ein motorveg.

Mexico har i årevis vore prega av narkotikarelatert vald, noko som jamleg har råka den katolske kyrkja i landet. Det er ikkje ei eintydig årsak til alle prestedrapa, men det vert sett i samanheng med auka narkotikatrafikk.

Landet vert rekna som den farlegaste plassen å vere prest i verda, ifølgje mediesenteret til den katolske kyrkja i landet.