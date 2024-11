Høyre fristiller representantene i abortsaken

– Høyres representanter ønsker en ny lov, men vi er uenige om hvor grensen for selvbestemt abort skal gå. Det er en styrke at vi har lang tradisjon i Høyre for å ha grundige debatter om verdisaker, sier saksordfører for abortloven i Stortinget, Sandra Bruflot (H), i en pressemelding.

Det var Aftenposten som først hadde nyheten om at Høyre fristiller sine representanter når regjeringens forslag til ny abortlov kommer opp til votering.

Høyres stortingsgruppe er delt i tre forskjellige syn på den nye loven. Representantene er uenige om hvor grensen for selvbestemt abort skal gå – 18 eller 12 uker.

En tredje gruppe ønsker obligatorisk veiledning for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Det er flertall i Stortinget for regjeringens forslag om selvbestemt abort fram til uke 18, ifølge NRK.

Senterpartiet går riktignok imot flere endringer i loven. Også Sp har fristilt sine representanter. Flere av dem vil bryte med partilinjen, meldte NRK i sommer.

SV jublet over forslaget til ny abortlov da det ble lagt fram før helgen, men har signalisert at det vil stemme mot en del av loven som ikke gir adgang til senabort med begrunnelse i medisinske tilstander.

Også Rødt, Venstre og MDG er ventet å stemme for lovforslaget.

Saken kommer etter planen til behandling i Stortinget 3. desember.

