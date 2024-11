Musk, som er verdens rikeste mann, skal sammen med Vivek Ramaswamy lede arbeidet med offentlig effektivisering, opplyser Trump.

– Sammen vil disse to fantastiske amerikanerne bane vei for min administrasjon for å plukke fra hverandre byråkrati, kutte overflødige reguleringer, skjære bort sløsing med penger og omstrukturere føderale etater, uttaler Trump.

På engelsk har den nye enheten navnet Department of Government Efficiency. Forkortelsen Doge sammenfaller med navnet på kryptovalutaen som både Trump og Musk promoterer, Dogecoin.

Ikke et departement

Til tross for navnet dreier det seg ikke om et offentlig statlig byrå, ifølge nyhetsbyrået AP. Ifølge en pressemelding fra Trumps overgangsstab vil Musk og Ramaswamy arbeide utenom den offentlige administrasjonen for å gi Det hvite hus råd og veiledning. De skal samarbeide med kontoret for ledelse og budsjett for å drive storstilt strukturell reform og skape en entreprenørmessig tilnærming til administrasjonen som aldri før har vært sett, heter det.

Ifølge Trump vil dette sende sjokkbølger gjennom det offentlige.

Det er foreløpig uklart hvordan organisasjonen vil operere. Den kan havne inn under lover om føderale rådgivende komiteer, som regulerer hvordan eksterne grupper som gir råd til regjeringen, kan operere.

Ikke underlagt krav

Føderalt ansatte er generelt pålagt å opplyse om sine eiendeler og eventuelle interessekonflikter, samt å kvitte seg med betydelige investeringer relatert til arbeidet. Men fordi Musk og Ramaswamy ikke vil være offisielle føderale ansatte, vil de ikke være underlagt disse kravene eller etiske begrensningene.

Vivek Ramaswamy er en forretningsmann som blant annet grunnla bioteknologiselskapet Roivant Sciences. Tidligere i år forsøkte han å bli Republikanernes presidentkandidat.

Elon Musk har grunnlagt selskaper som Tesla, SpaceX og Neuralink. En anslått formue på 308 milliarder dollar plasserer ham med god margin øverst på Forbes ' liste over verdens rikeste.

Musk etablerte en egen valgkamporganisasjon – America PAC – for å støtte Trump.

Fra Fox til forsvarsdepartementet

Donald Trump kommer til å nominere Pete Hegseth som USAs forsvarsminister.

Hegseth jobber i dag for TV-kanalen Fox News. Han har også bakgrunn fra den amerikanske hæren. Hegseth har blant annet tjenestegjort i Afghanistan, Irak og Guantánamo Bay på Cuba.

– Pete er tøff, smart og en ekte tilhenger av «America First», sier Trump i en uttalelse.

– Med Pete ved roret får USAs fiender en advarsel – vårt militære vil bli stort igjen, og USA vil aldri trekke seg tilbake, legger den påtroppende presidenten til.

Hegseth er medvert for programmet «Fox & Friends Weekend» og har vært tilknyttet Fox News siden 2014. Gjennom TV-jobben har han etablert et vennskap med Trump, som jevnlig har vært gjest på programmet.

Oldeforeldre fra Norge

I en utgave av programmet snakket Hegseth også om sine norske aner. Den DNA-baserte slektsgranskingstjenesten Myheritage avdekket at han hadde 96,4 prosent skandinavisk bakgrunn, ifølge selskapets blogg.

Det kom også fram at oldeforeldrene til Pete Hegseth var født i Norge. Paret slo seg ned i Minnesota.

Den nå 44-årige krigsveteranen har også skrevet flere bøker, spesielt knyttet til temaer som forsvar, patriotisme og konservative verdier.

Alle slike nominasjoner må godkjennes av Senatet. Der har Republikanerne flertall.

Ratcliffe inn som CIA-sjef

Trump har også utpekt John Ratcliffe som direktør for den føderale etterretningsorganisasjonen CIA.

Ratcliffe har tidligere vært nasjonal etterretningsdirektør i den amerikanske administrasjonen. Mellom januar 2015 og mai 2020 satt han i Representantenes hus for Texas.

Også denne utnevnelsen krever senatsgodkjenning.

Som USAs spesialutsending til Midtøsten har Donald Trump utpekt eiendomsinvestor Steven Witkof. Han er en av dem som bidro med penger til påtroppende president Donald Trumps valgkamp.

Enda en med norsk ætt

Tirsdag bekreftet Trump også utnevnelsen av Kristi Noem til minister for innenlandsk sikkerhet, noe flere anonyme kilder tidligere hadde opplyst til CNN.

Noem er i dag guvernør i delstaten South Dakota. TV-kanalen beskriver Noem som lojal overfor Trump. Hun antas å legge stor vekt på Departementet for innenlandsk sikkerhet for gjennomføringen av sin innenrikspolitikk. Blant annet har han varslet en svært streng innvandringspolitikk.

Ifølge Dagbladet og ABC Nyheter er Noem delvis norskættet. På Instagram skal hun ha beskrevet seg selv som en «stolt nordmann» og en fan av uttrykket «uff da!».

















(©NTB)