Stortinget har vedtatt beklagelse for fornorskningspolitikken

Voteringen gikk som ventet.

Bakgrunnen for at Stortinget beklager, er rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen som kom i juni, og som tok for seg fornorskningspolitikken og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Fornorsking er betegnelsen på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev overfor samene og senere også kvenene og norskfinnene. Fornorskningen startet allerede på 1700-tallet og ble en uttalt politikk fra 1851.

Deler av politikken ble faset ut på 1960-tallet, men i praksis ble mye av fornorskningspolitikken videreført fram til midten av 1980-årene.