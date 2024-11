Ordføreren i Lom vurderer overgang til partiet Konservativt

– Det er 90 prosent sikkert at overgangen kommer, sier Frisvold til GD.

Han har tidligere vært medlem av Høyre, men i oktober meldte han seg ut. I ordførerrollen har han stilt for partiet Bygdelista, og utmeldingen fra Høyre hadde dermed ingen praktisk betydning for rollen som ordfører.

Frisvold meldte seg ut av Høyre etter partiets standpunkt i fylkestinget om ny skolestruktur. At han nå vurderer å gå til Konservativ, er også en klar politisk reaksjon etter skolesaken i Innlandet.

Ordføreren mener kommunen nå må se på et konservativt alternativ til Høyre.

– Jeg skal være folkets hukommelse og vil jobbe for at Høyre, Arbeiderpartiet og MDG skal få så lite innflytelse som mulig i Innlandet. Det er de som har laget bråket, sier Frisvold, og peker på at disse partiene tok beslutningen om å legge ned videregående skoler i landsdelen.

På egne nettsider beskriver Konservativt seg som «et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser». Partiet sier blant annet nei til EØS-avtalen, ja til familievern og ønsker å trekke Norge ut av FNs migrasjonsavtale.

Den tidligere Frp-representanten Fridtjof Bjerke i Øyer kommunestyre skiftet i sommer parti til Konservativt. Med seg tok han halve lokallaget fra Øyer Frp over til Konservativt Øyer.

Bjerke opplyser til GD at det tirsdag skal holdes stiftelsesmøte for et lokallag som mest sannsynlig får navnet Konservativt Lom.