Øyvind Håbrekke, KrFs eneste representant i Oslos bystyre, tronet på toppen av listen da nominasjonskomiteen i Oslo KrF leverte sin innstilling i slutten av oktober.

På 11. plass var tidligere stortingsrepresentant Lars Rise. Plasseringen kom på tross av at navnet hans ble spilt inn på topp flest ganger av lokallagene i Oslo.

– Nominasjonskomiteen er ikke en postkasse for innstillinger, men skal sette opp et helhetlig listeforslag som er bra for partiet, sa nominasjonskomiteens leder Yngve Slettholm til avisen Dagen da de omtalte listeplasseringen.

På tirsdagens nominasjonsmøte i Oslo ble det kampvotering om førsteplassen på lista. Lars Rises navn ble spilt inn som benkeforslag, og de fremmøtte delegatene måtte stemme om hvem de ville ha på topp.

Avstemningen gikk i favør Øyvind Håbrekke, får Vårt Land opplyst.

Han fikk 30 stemmer, mens Lars Rise fikk 29. Rise skal nå ha trukket seg fra resten av lista.

Statssekretær mot stortingsrepresentant

Øyvind Håbrekke har tidligere vært leder for tankesmien Skaperkraft, før han ble valgt inn i bystyret for Oslo KrF i lokalvalget i 2023. Han har også vært statssekretær rådgiver og statssekretær i Bondevik II-regjeringen. Mellom 2003 og 2009 satt Håbrekke i sentralstyret til KrF.

Lars Rise var stortingsrepresentant for Oslo KrF fra 1997 til 2005, og eier i dag Langesunds bad i tillegg til å ha en rekke styrelederverv, blant annet i Stiftelsen P22, som driver med rusomsorg.

– Jeg er overbevist om at jeg kan klare å sikre et mandat fra Oslo, sa Rise til Minerva da de intervjuet ham om comeback-planene i starten av november.

Usikker listeplass

Oslo KrF har ikke hatt en stortingsrepresentant siden Hans Olav Syversen fikk et utjevningsmandat i 2013. Hvis noe lignende skal skje i neste års valg, vil de partiet måtte komme over sperregrensen på fire prosent nasjonalt. I dag ligger de an til å få knappe tre prosent av stemmene, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene for november 2024 beregnet av nettstedet PollofPolls.

Sist gang en representant fra fylkeslaget ble valgt inn med et direktemandat fra velgerne, var i 2001. Da fikk partiet 6,1 prosent av stemmene i fylket. Lars Rise ble valgt inn som fylkets representant.

Denne gangen ligger partiet an til å få en oppslutning på knappe 1,6 prosent i hovedstaden, ifølge en meningsmåling som ble gjort av Aftenposten i oktober.