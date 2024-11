Frp får kritikk for å si nei til beklagelse til norske samer

– Det er hån mot de nærmere 700 personene som har fortalt om sine opplevelser på internat, om å miste språk og kultur og det presset de står overfor i samiske næringer, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NRK.

Hun er skuffet over at Frp som eneste parti velger å stå utenfor og stemme mot beklagelsen.

– Det er vanskelig for oss i Frp å skulle beklage noe som ble gjort lenge før vi ble etablert, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt for Frp fra Finnmark.

Bakgrunnen for at Stortinget skal beklage, er rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, som kom i juni, og som tok for seg fornorskningspolitikken og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Rapporten behandles i Stortinget tirsdag, sammen med en rekke tiltak for å bidra til forsoning.

– Spørsmålet er hva man oppnår med en slik beklagelse. Skal vi kunne forsones, må vi anerkjenne historien, og det gjør vi. Men så må man kunne legge ting bak seg og gå fremover, sier Strifeldt til NRK.

Fornorsking er betegnelsen på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev overfor samene og senere også kvenene og norskfinnene. Fornorskningen startet allerede på 1700-tallet og ble en uttalt politikk fra 1851.

Deler av politikken ble faset ut på 1960-tallet, men i praksis ble mye av fornorskningspolitikken videreført fram til midten av 1980-årene.